Después de 10 años apareció vivo el ex de Olivia Newton-John

Los allegados a la cantante y actriz Olivia Newton-John afirman que se encuentra totalmente devastada y estupefacta luego de haber descubierto que su ex, Patrick McDermott, el camarógrafo declarado muerto en 2005, habría aparecido con vida en una playa de México.

La estrella de la inolvidable Grease, junto a John Travolta, hizo de su paleta de colores afectiva una experiencia de matices extremos. Disfrutó de sus vínculos. No le temió a los prejuicios y se enamoró de quien quiso. Dejó de lado diferencias etarias y divergencias sociales. Ejerció el sexo a su modo. Olivia no se dejó llevar por los mandatos familiares o los impuestos por la rebuscada industria del entretenimiento.

Con 69 años, la australiana nacida en Cambridge a logrado bátir una gran cantidad de récords en todo el mundo.

La intérprete del hit de los ´70 "Have you never been mellow" se enamoró perdidamente de Patrick McDermott, un camarógrafo de origen coreano, con el que convivió desde 1996. Fueron muy felices juntos. Compartían todo. El entorno de ella no comprendía muy bien esa pasión desmesurada por este hombre que había irrumpido en su vida para cambiar sus hábitos. Aunque, todos reconocían que se la veía más joven y alegre. Olivia había recuperado por aquel entonces un ritmo de vida casi adolescente.

Sus allegados confesaban que no estaba así desde los tiempos en los que había formalizado un feliz matrimonio con el actor Matt Lattanzi, padre de su hija Chloe Rose. Esta pareja la colmó de felicidad desde 1984 y a lo largo de 11 años, pero el desgaste lógico y la intensa agenda laboral de ella, fueron minando la relación que concluyó luego de varios intentos de recomposición.

Olivia no es mujer de estar sola. Será por eso que tan solo pocos meses después de la ruptura con Lattanzi, se enamoró del camarógrafo.

Newton-John lo tenía todo. Fama, fortuna, su estrella en el Hollywood Boulevard, una hija adorable y había encontrado el amor... ¿definitivo? Olivia creía eso, a pesar de que buena parte de su entorno desconfiaba de ese vínculo y de la honestidad de esa relación. "Ella no pudo superar su separación con Matt y encontró en el camarógrafo una excusa para vengarse" , decían por lo bajo algunos de sus conocidos. Otros, afirmaban que era una forma de olvidarse también de los recuerdos que arremetían sobre aquellos tiempos de enfermedad.

En cuanto a su estado de salud fue en 1992 cuándo a Olivia se le declaró un cáncer de mama. A sus 43 años, la celebridad enfrentaba uno de los momentos más duros de su vida. Una mastectomía parcial y varias sesiones de quimioterapia lograron, dos años después, la remisión de la enfermedad.

Paradójicamente, 12 meses antes de que se enunciara su diagnóstico, fue la voz del Fondo Ambiental Colette Chuda, a partir de la muerte de la niña con este nombre a causa del cáncer. Y su propia enfermedad fue la que motivó que lanzara, en 1994, Gaia: one woman´s journey, un álbum con todas las canciones escritas por ella y con notable influencia en cuestiones humanitarias.

Durante ese momento participó en varios eventos como activa difusora de la prevención y cura del cáncer. Y ha donado regalías como autora, porcentaje de venta de tickets y discos para instituciones y campañas. En 2008 construyó el Olivia Newton-John Cancer and Wellness Centre en Melbourne, Australia. La estrella siempre ha sido una mujer comprometida, y aún más desde aquel diagnóstico de comienzos de los ´90.

Desgraciadamente, en junio del 2017, Olivia anunció que el cáncer estaba afectando otra vez a su cuerpo, esta vez, tomando el hueso sacro de su espalda. En una actitud que muchos discutieron, decidió encarar su cura bajo terapias y tratamientos naturales.

Olivia ya estaba repuesta de la primera aparición de su enfermedad. Había sido una batalla ganada cuando, en 2005, otro duro golpe afectaría a su vida. Esta vez, la desaparición en circunstancias extrañas de McDermontt, su pareja desde 1996.

Si algo caracterizó a la pareja de Olivia Newton-John. y Patrick McDermott fue la libertad para accionar y desarrollar cada uno su vida social sin asfixias. Siguiendo está lógica pautada de convivencia, el camarógrafo decidió, algo habitual: tomarse una jornada libre junto a sus amigos. El plan era interesante: realizar una excursión en el barco Libertad por la costa de California. Lo que comenzó como una travesía de pesca, terminó de la peor manera. Sin que nadie se diese cuenta, Patrick desapareció literalmente de la vista de sus 22 acompañantes.

La búsqueda fue totalmente sin sentido. Sus amigos declararon una y otra vez que no sabían cómo había sucedido semejante cosa.

El joven de ascendencia coreana se había evaporado del mundo. Digno de Ridley Scott. Newton-John conmocionó, lógicamente, ante semejante tragedia. Olivia trabajó mucho para encontrar a su marido. Incluso, creó una página web para aglutinar posibles datos, búsquedas de testigos, en pos de localizarlo pero nada sirvió. En 2008, finalmente, se lo dio por muerto, aunque su cuerpo jamás fue encontrado.

En 2017, no solo la salud de la intérprete de John volvió a afectar su vida. Pasaron más de 12 años del funesto episodio. Una tragedia que vuelve a la primera plana a partir de la revelación de 2 medios de comunicación internacionales. La revista australiana New Idea afirmó que un hombre de contextura y rasgos similares a los de McDermott fue visto en el pintoresco pueblo mexicano de Sayulita, que balconea sobre el intempestivo Océano Pacífico. En este lapso hubo investigadores privados que siguieron trabajando, con lo cual la revelación periodística va en esa dirección. Se publicaron fotografías de una persona desalineada, pero parecida al camarógrafo. El programa Dateline de NBC, en tanto, también confirmó la versión y dijo haber encontrado al ex de Olivia junto a su nueva novia. Algunos reporteros dijeron que el camarógrafo les había pedido que lo dejaran de buscar.

Patrick, de 59 años, al momento de desaparecer habría acumulado una deuda de varios miles de dólares, en gran medida conformada por la falta de pagos de manutención que correspondían a su hijo, fruto de una relación previa a Newton-John.

Con la desaparición, el chico habría podido cobrar un seguro de vida de US$ 100.000 dejado por su padre, declarado en quiebra al momento de partir en aquel ya mítico viaje en barco con sus amigos.

La posible aparición de su ex considerado muerto y el recrudecimiento de su enfermedad convirtieron su comienzo de año en una total pesadilla. El millonario John Easterling es quien más la acompaña en esta etapa de su vida.

Claramente no se trata de algo sencillo y fácil de digerir por lo que habrá que esperar a descubrir cómo sigue Olivia Newton-John después de la shockeante noticia.