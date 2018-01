Nueva pista en caso Nisman: Escuchas telefónicas de Lagomarsino

Tres años pasaron para que la justicia descubriera que existen unas escuchas telefónicas del celular de Diego Lagomarsino (el hombre que le entregó el arma a Nisman. Tiene 35 años y fue quien le prestó a Alberto Nisman el arma Bersa calibre 22 que apareció en el baño en el que se encontró el cuerpo del fiscal). La información sobre las escuchas lo confirmó el organismo encargado de las intervenciones legales. El fiscal Eduardo Taiano había pedido rastrear audios en otras causas judiciales sobre el asesor y más de 40 personas investigadas.

La pisa inesperada que llegó a los tribunales puede ser un nuevo indicio para lograr dar con la veracidad de los hechos sobre el caso Nisman. Según publicó el portal Infobae, Diego Lagomarsino tenía el celular intervenido por una orden judicial. En realidad eran dos líneas que comenzó a utilizar después del 18 de enero de 2015, día que Nisman fue encontrado muerto y del que este jueves 18/01 se cumplen tres años. También se hicieron escuchas sobre al menos una línea fija de un domicilio donde ya no vive. Las revelaciones surgen de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), presentado el 2 de enero en la fiscalía de Eduardo Taiano.

Las fuentes judiciales aseguraron a ese portal web que el organismo activó su protocolo de actuación interno y únicamente aportó los datos de la causa donde se ordenaron las escuchas. Se trata del expediente 2752/2015 en el que se investiga por presunto lavado de dinero la cuenta bancaria que tenía el fiscal en el banco Merrill Lynch de Nueva York (Estados Unidos), y de la que Lagomarsino era su apoderado junto Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fiscal.

Dicha causa se inició en marzo de 2015 (dos meses después de la muerte del Nisman) por una presentación de la ex mujer del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Las escuchas fueron ordenadas en el primer tramo de la investigación, cuando tramitaba en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Luego la Cámara Federal le sacó la causa y se la dio al juez Claudio Bonadio. El expediente sigue abierto.

Con la confirmación oficial, ahora la Justicia debería insistir en un nuevo pedido para acceder al contenido de los audios. Primero deberá determinar en qué fechas se hicieron las escuchas ya que el oficio de la DAJuDeCO no lo informa. Y luego solicitar las escuchas, en caso que interese su contenido dependiendo del momento en que se hayan hecho.

Taiano le había solicitado en diciembre a la DAJuDeCO, la ex OJOTA de la ex SIDE, que responda si hay escuchas legales de otras causas que puedan arrojar datos valiosos. El fiscal entregó un listado de más de 40 personas, según publicó Infobae. Entre ellos estaba Diego Lagomarsino y allegados al asesor informático. También figuraba el fiscal Nisman, algunos allegados, y sus custodios, que todavía no fueron exonerados aunque ya están procesados. Sobre estos últimos, la respuesta fue negativa: Nisman y los custodios no tenían los teléfonos intervenidos. Sin embargo, en Tribunales no se descarta que Nisman haya sido objeto de escuchas ilegales.