Brasil se cura del resfrío, ¿mejoraremos de neumonía a gripe?

Preocupada por la situación institucional que azotaba a Brasil a comienzos del año pasado, la ex canciller argentina, Susana Malcorra, supo decir: "Si Brasil estornuda, Argentina tiene neumonía". No le erró por mucho. Pero ahora resta saber si la regla se cumple al revés, cuando el gigante sudamericano, ya despierto del prolongado letargo, crece entre 2,5% y 3%. Y si se confirma el teorema de Dante Sica de que por cada punto que mejora el PBI del país vecino, el de la Argentina sube un 1%. Además, sólo la Brasil-dependencia y la cosecha de soja son capaces de mover el amperímetro de la balanza comercial, de tan resumida y concentrada que quedó. La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICE) atribuye al socio principal del Mercosur casi el 16% de nuestras exportaciones locales, que entre enero y noviembre pasados totalizaron u$s 8552 millones. En ese lapso, a 204 destinos se despacharon bienes y servicios por u$s 53.846 millones (1,1% más interanual), diversificación que no fue óbice para que la participación del intercambio argentino en el concierto internacional siguiera en retroceso. Ya sin Estados Unidos, por las sanciones al biodiésel enviado desde Argentina, la balanza comercial se constriñe a “Brasil, soja, algo de China y pará de contar”.

