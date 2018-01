“Buscamos reducir en un 20% los cargos políticos”

"Hemos firmado un compromiso federal con los gobernadores, cómo mejorar el empleo público y a habido un avance muy pero muy importante",comenzó diciendo el invitado de la fecha Andrés Ibarra, Ministro de Modernización.

“La mejor prueba es que en estos años le hemos dado herramientas a la gente al empleado que trabaja", continuó.

Por otra parte, el Ministro expresó que su objetivo es transformar al Estado desde su funcionamiento.

Además, el Ministro dijo que actualmente están en un trabajo que les ha encomendado el Presidente, que se basa en poder reducir el 20% de los cargos políticos.

“Cualquier organización privada y pública siempre requiere de una evaluación de cara al desempeño, al trabajo y al objetivo que está cumpliendo”, confesó.

“Uno de los objetivos es que en 2019 vamos a tener el 50%de los cargos de conducción del estado concursados”, sostuvo el entrevistado.

“Estamos buscando que el Estado le sirva a la gente. Estamos buscando darle a la sociedad un instrumento que le sirva y hay que simplificar es decir que los trámites sean menos complicados y que se puedan hacer a través de internet. “Por ejemplo hoy en la Argentina hay más de 90 centros que pueden hacer interconsultas vía internet, es decir, que muchos jóvenes y nenes no necesitan trasladarse, afirmó.

“Hay una normativa de cosas que ya no existen más. Eso lo vamos a eliminar definitivamente”, retrucó el Ministro.

“El empleado público que trabaja comprometidamente no tiene ningún problema con ese tema. El que tiene problema es alguien que no cumple con el horario. Nosotros no queremos ñoquis en el Estado, el que sea así no va a tener lugar allí”, explicó Ibarra.

“Hemos descuidado el Estado en la Argentina. Nosotros podemos modernizarlo, poner tecnología pero esto depende de la conectividad. Hay un gran número de personas que no tienen acceso a internet. Nuestro país tiene un índice de 7 mega bytes por segundo. Y la necesidad es entre 20 y 30 y por el otro lado debemos generar el despliegue del 4G para que la educación y demás cosas tengan su comunicación adecuada”, finalizó diciendo Andrés Ibarra.