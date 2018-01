Durante 25 minutos Twitter colapso en todo el mundo

Este jueves 18/01 los usuarios de esta popular red de comunicación informaron sobre diversas fallas que se producían al querer ingresar a sus cuentas. La famosa red social de pajarito azul, Twitter, ha colapsado este jueves 18/01 en varios países del mundo. El problema más grave se ha registrado en Europa.

Al intentar ingresar a dicha red social, tanto en la versión web como en la aplicación, millones de usuarios se encontraron con un mensaje que informaba sobre una falla técnica. Según datos de DownDetector, los países de Europa occidental fueron los más afectados, mientras que en Asia, Oriente Medio, América del Norte y América Latina las fallas fueron más moderadas.

Luego de aproximadamente 25 minutos el servicio ha sido restablecido.

Por supuesto que algunos usuarios de Twitter se lo tomaron con calma y de forma graciosa por lo que no duraron en subir varios memes y tuits al respecto.

Finally back on twitter after about 30 minutes doing this ⬇#TwitterDown pic.twitter.com/skEhUMKBbq