Amado Boudou no quiere al juez Lijo: “Es un jugador de truco”

El ex vicepresidente, Amado Boudou, cargó este jueves 18/01 contra el juez federal Ariel Lijo al declarar en indagatoria y pedir su recusación. El ex funcionario K fue duro en sus dichos, ya que lo consideró "jugador de truco más que a un magistrado", también lo acusó de "tramposo" y de "administrar sus propios tiempos políticos" y no la justicia. Ariel Lijo actuó en el marco de la causa en la que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, por la que estuvo 70 días preso y reclamó el apartamiento del magistrado de ese expediente.

Por Urgente 24 Jueves 18 de enero de 2018 18:37 hs