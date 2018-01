Barrios y Cardona vuelven al plantel, Angelici los defendió y se quedarían sin mundial

Boca Juniors venía desarrollando una pretemporada con mucha ilusión y esperanza debido a que sumó refuerzos de jerarquía con las llegadas de Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Ramón ‘Wanchope’ Ábila y la vuelta de Carlos Tévez tras una mala temporada en el Shanghai Shenhua pero los las caídas ante Godoy Cruz y Aldosivi llenaron de dudas al plantel de cara al futuro y que se vio sacudido esta semana por el escándalo que protagonizaron los jugadores colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra luego de ser denunciados por dos mujeres que dicen haber sido golpeadas y amenazadas por ellos en un departamento en Puerto Madero.

En medio de este episodio, Barrios y Cardona se reincorporarán al plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto el próximo martes (23/01). Por lo tanto, el presidente de Boca, Daniel Angelici, explicó en declaraciones a Radio Continental que “Cardona y Barrios se van a quedar en Buenos Aires entrenando y el martes se reintegrarán al plantel”.

Los dos mediocampistas, junto al defensor Fabra, que no fue denunciado pero cuyo nombre figura en la causa, quedaron en Buenos Aires a pesar de haber sido convocados en un primer momento para viajar a Mar del Plata, luego de conocerse el episodio denunciado por las mujeres.

Los tres entrenaron en el complejo Pedro Pompilio, y se supo además que no serán tenidos en cuenta para el Superclásico del domingo (21/01) ante River Plate.

Por otro lado, el presidente ‘Xeneize’, Daniel Angelici, afirmó en Radio Continental que cree “en la presunción de inocencia” de los futbolistas Cardona y Barrios aunque adelantó que “cuando llegue a Buenos Aires vamos a revisar los contratos. Ya lo hablé con el departamento de legales, vamos agregar algunas cláusulas, realizaremos un protocolo conducta para el plantel”.

De ahí, Angelici aseguró que “tomo nota, no actúo en caliente, creo en la presunción de inocencia. Cualquiera te puede denunciar. Denuncias hay miles todos los días, dejemos que la justicia actúe” y anticipó que “los colombianos se entrenaron en Buenos Aires para no trasladar el problema a Mar del Plata. Están a disposición de la justicia. El martes se entrenarán junto al resto del plantel”.

Por consiguiente, el presidente de Boca remarcó que “vamos a esperar lo que dictamine la justicia y a partir de ahí nos reuniremos en Comisión Directiva si es que realmente sucedió algo y quedó comprobado por la justicia”.

De esta forma, Angelici le bajó los decibeles a sus primeras declaraciones en la que confesó que no iba “a temblarle el pulso” para tomar una decisión.

“Aquí todos son jueces. Para los medios ya están juzgados y condenados y no es así, solo es una denuncia, luego la justicia dictaminará”, reiteró.

“Algunos medios se apuran a dar una condena social a los colombianos, sin importar los jugadores, su familia. Aún no se sabe si para la justicia son culpables o inocentes”, profundizó.

“Prefiero estar en los medios por lo futbolístico y no por esto. Pero como no tengo la claridad de lo que sucedió no puedo tomar ninguna determinación. Los jugadores tienen el respaldo de sus compañeros ya lo dijo Pablo Pérez”, enfatizó.

La prensa colombiana se hizo eco de la preocupación generada por la situación de Cardona y Barrios, imputados en una denuncia por agresión a dos mujeres, y de Frank Fabra, mencionado como testigo, debido a que los tres futbolistas pertenecen al seleccionado de fútbol de ese país. De agravarse la causa, correría riesgo sus participaciones en el Mundial de Rusia.

El diario El Espectador señaló que el técnico del seleccionado colombiano, el argentino José Pekerman, “está preocupado por Cardona y Barrios” e indicó que “el entrenador de la ‘tricolor’”, a través de sus colaboradores, recomendó a los futbolistas “no hacer más declaraciones a la prensa”.

Por otra parte, Cardona ya tiene sobre sus espaldas una sanción de cinco partidos de suspensión de parte de la FIFA por hacer un gesto discriminatorio a un jugador rival durante el partido amistoso ante Corea del Sur, el pasado 10 de noviembre, según comunicó en diciembre último la máxima entidad del fútbol mundial.

El diario El Tiempo de Bogotá tituló este jueves: “Cardona y Barrios fueron acusados de violencia en la Argentina” y agregó que “se conoció un audio en el que habrían intentado sobornar a una de la mujeres implicadas”.

En tanto, El Colombiano, de Medellín, hizo referencia a que “por lío judicial Cardona y Barrios no viajaron a Mar del Plata”, para jugar allí un partido amistoso que Boca anoche empató 2-2 ante Aldosivi y perdió después en la definición de tiros desde el punto del penal.

A su turno, El Mundo de Medellín titulo “La situación de Cardona y Barrios se complica tras presunta agresión” y apuntó que “los jugadores fueron apartados del plantel provisionalmente”.

También destacó que el presidente del club xeneize (Daniel Angelici) dijo que de confirmarse la presunta responsabilidad “no le temblará la mano para sancionar”.

La página web futbolred declaró que “el problema que tienen Cardona y Barrios en Argentina no es el primero de algunos cafeteros” y recordó escándalos que fueron protagonizados en otras épocas por colombianos.

“Con la incertidumbre de qué pasará con Edwin Cardona y Wilmar Barrios en Argentina, tras el problema en que están implicados por presunta agresión a dos mujeres, el nuevo escándalo se suma a una cadena que tristemente no es nueva”, concluyó.

En tanto, la Justicia resolvió este jueves modificar la carátula de la causa por “abuso sexual y lesiones leves” sobre éstas dos mujeres, una argentina y una peruana, que ratificaron que hubo “malos tratos”.

El abogado Miguel Ángel Pierri, defensor de los futbolistas, se presentó este mismo jueves en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N 6, a cargo de la doctora Alejandra Provitola, para interiorizarse sobre la causa, que a partir del cambio de carátula entró en secreto de sumario.

El letrado estuvo en el recinto judicial y antes de ingresar manifestó que “voy a tomar conocimiento efectivo de la causa. Los quiero presentar espontáneamente a los jugadores y de hecho ellos están aquí a disposición del Juzgado”.

Al ser consultado acerca de si los futbolistas de Boca podrían quedar detenidos, Pierri expresó que “no entiendo por qué pueden quedar detenidos. No tienen antecedentes”.

Posteriormente, el abogado indicó que “esta causa nació de las redes sociales. Este delito que mencionan las denunciantes tiene una calificación gravísima”.

Pierri se presentó en los Tribunales luego de que las dos mujeres -una de nacionalidad argentina y otra peruana- ratificaron la denuncia, por lo cual se estima que en los próximos días los futbolistas también serán citados a declarar.