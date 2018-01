Frigerio a Barrionuevo-Moyano: No se enamoren de la cláusula gatillo

Ayer (18/1) en Mar del Plata, los sindicatos reunidos alrededor de las figuras de Luis Barrionuevo y Hugo Moyano difundieron un duro documento con fuertes críticas al Gobierno nacional y una convocatoria a los gremios que quieran declararse “en conflicto”. Además, reclamaron “paritarias libres” y la derogación de la reforma previsional. Anoche, desde la Administración Macri, el ministro del Interior Rogelio Frigerio salió a minimizar la declaración realizada en la cumbre marplatense por los gremialistas pero advirtió sobre la intención del oficialismo de quitar la cláusula gatillo y acotar las paritarias a las metas inflacionarias anunciadas en diciembre pasado.

"Son sectores que no nos acompañan en los cambios laborales que impulsamos", comenzó diciendo Frigerio en la pantalla del canal de noticias TN, restando importancia al encuentro sindical y agregó que "se reunió un sector del sindicalismo, no todo el sindicalismo; y fueron quienes no nos acompañan el proceso largo y profundo que, durante varios meses, impulsamos para cambiar el vínculo laboral entre los trabajadores y las empresas".

"No nos sorprende ni ese almuerzo ni las declaraciones", sentenció.

Luego, sobre los reclamos de los sindicalistas, explicó: "Creemos en las paritarias libres y necesitamos que en las paritarias se tenga en cuenta el objetivo de bajar la inflación" y aclaró que "no hay que enamorarse de los instrumentos como la cláusula gatillo. Fue un buen instrumento. Hoy necesitamos el apoyo de todos los sectores".

En referencia a la economía, el ministro analizó: “no podremos derrotar a la inflación si no bajamos el déficit fiscal. Desde 2004 los recursos del Estado fueron mayores a los gastos. Hemos bajado el déficit fiscal con una economía creciendo que hace mucho no ocurría".

Y acerca de la inflación reflexionó: "Tiene mucho que ver con el tema fiscal. No podemos resolver la inflación si no trabajamos en el tema fiscal. El Presidente se comprometió en reducir el déficit hasta alcanzar en dos años el equilibrio fiscal y después lograr el superávit. Con ello, el Estado podrá hacer más obras para la gente que mejoren su calidad de vida. Estamos en ese camino, y con ese esfuerzo bajaremos también la inflación".