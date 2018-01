Barrionuevo & Moyano: De Maturano a la movilización que viene

Cada año Luis Barrionuevo organiza un asado en Mar del Plata para sindicalistas amigos suyos. No siempre ha conseguido la presencia de Hugo Moyano pero en el ajetreado verano 2018 el camionero aceptó ir al convite del gastronómico.

Ni Barrionuevo ni Moyano son los que eran pero tienen mala relación con Mauricio Macri, quien al igual que todos los presidentes de la Nación desde 1983 prefiere a 'los gordos'.

Barrionuevo arengó a los presentes: "2018 va a ser un año conflictivo. Muchachos, vienen por nosotros, por los gremios y las obras sociales y el que no se dio cuenta que se despabile".

En la reunion deslizaron la posibilidad que el próximo secretario general de la Confederación General del Trabajo, que reemplace al triunviro ya agotado como opción -de eso se trata el próximo encuentro en marzo del Comité Confederal- sea Omar Arístides Maturano, heredero de José Pedraza al frente de La Fraternidad (conductores de locomotoras), destacado integrante de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) e integrante del Consejo Nacional del Partido Justicialista.

En la CATT Maturano secunda al delegado de Moyano en el mencionado triunviro que nunca funcionó en la CGT, Juan Carlos Schmid (de Dragados y Balizamiento).

Maturano fue uno de los organizadores del paro nacional que convocó la CGT para repudiar las políticas económicas de Macri: el no funcionamiento de los ferrocarriles provocó que miles de usuarios se quedaran sin transporte.

En 2015, Maturano fue muy cuestionado por el diario Clarín, a causa de retirarse de una reunión del consejo directivo de la CATT arriba de un vehículo de alta gama, un Audi A5 gris.

La reunión en el espléndido Hotel Sasso, propiedad del gremio de Gastronómicos, contó con la presencia del representante de la CATT, Maturano (La Fraternidad) y de dirigentes tales como Sergio Palazzo (Bancarios y líder de la Corriente Federal), y Julio Piumato (Judiciales), además del sindicalista-galán, el diputado nacional Facundo Moyano, otro hijo de Hugo.

En el encuentro en Mar del Plata también se dijo que el Sindicato de Choferes de Camiones prepara una movilizacion importante para los próximos días.

Las denuncias penales contra el clan Moyano -que retoman aquella 'línea Covelia' que alguna vez intentó aunque luego no se animó Cristina Fernández de Kirchner, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner- lo han decidido a regresar a escena.

No siempre fue así en la Administración Macri: en los negocios de recolección de residuos e higiene urbana que conseguía la brasilera Solvi en UTE (Unión Transitoria de Empresas) con la argentina Caputo, siempre gozaban del apoyo estratégico de SiChoCa (Sindicato de Choferes de Camiones).

En el encuentro en Mar del Plata estaba presente un representante de las 62 Organizaciones Peronistas al que no lo dejaron hablar. Las Seis Dos eran el sello de goma que conducía 'Momo' Venegas, el sindicalista de Necochea y de los trabajadores rurales integrante de Cambiemos, luego de haber sido aliado de Moyano.

El encuentro en Mar del Plata retomó la dirección marcada en diciembre, cuando en la reunión de mesa chica de la CGT en la sede de la Unión Obrera de la Construcción, estuvieron Hugo Moyano -hasta entonces representado por su hijo Pablo- y Luis Barrionuevo -hasta entonces con Carlos Acuña como vocero, además del marítimo Juan Carlos Schmid; Andrés Rodríguez, de UPCN, Roberto Fernández, de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), Omar Maturano y el dueño de casa, Gerardo Martínez.

En Mar del Plata, la cumbre sindical difundió un duro documento contra las políticas del Gobierno, en el que reclamaron “la derogación” de la ley de reforma previsional y “paritarias sin tope”.

También confirmaron que no acompañarán la reforma laboral que la CGT (Schmid, Acuña y Héctor Daer) había acordado con la Administración Macri. Así, los sindicatos peronistas cerraron filas con los legisladores justicialistas que habían anunciado su rechazo. Macri no cuenta con los votos suficientes.

Sin precisiones, se dijo que a principios de febrero la CGT vuelva a la calle.

También rechazaron el “mega DNU” (Decreto de Necesidad y Urgencia) que el Gobierno firmó días atrás, “particularmente en su capítulo de temas laborales (reclaman que permanezca la inembargabilidad de la cuenta 'Sueldos', prohibición de disposición de los fondos del ANSeS para financiar al Fisco, desfinanciando el sistema de Seguridad Social) "por ser notoriamente inconstitucional”.

Documento

QUIÉN QUIERA OÍR QUE OIGA DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA



El 10 de diciembre de 2015 asumió un nuevo gobierno, muchos Argentinos depositaron las esperanzas en un cambio positivo que viniera a corregir lo que estaba mal y a sostener lo que estaba bien. Que viniera a luchar enérgicamente contra la inflación que se come el sueldo de los trabajadores. Que viniera a pelear frontalmente contra la pobreza y que viniera a dotar a la República de más institucionalidad.



Creíamos y creemos en la necesidad de una Argentina de encuentro y diálogo institucionalizado, sustentable en el tiempo, en una mesa a la que se debe convocar a TODOS, tal cual lo reclama el Papa Francisco.



Un diálogo que nos debe resolver los enormes problemas de los argentinos, con un norte claro puesto en la PRODUCCIÓN, EL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA EDUCACIÓN, pero en el que no pueden ni deben estar ausentes las distintas realidades de nuestra Patria



Lamntablemente nos encontramos desde un principio con un gobierno de CEO'S directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que en una clara afrenta a la ley de ética pública asumían sus cargos con total desparpajo conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando claramente de manera ostensible sus propios intereses.



Y como para la construcción de un relato desde un lugar confortable, se necesita un enemigo, todo aquello que se opusiera era el pasado, era el peronismo, eran los sindicatos, mezclando en la comunicación situaciones de funcionarios, sindicalistas y algunos (por cierto, pocos) empresarios investigados por corrupción.



El diálogo paso a ser un monólogo , mesas a las que sentados todos, nadie se iba con obligaciones (salvo por supuesto los trabajadores).



Proyectos que se planteaban en determinados términos y que luego aparecían escritos con la innegable pluma de los asesores empresariales, contradiciendo los acuerdos alcanzados. Hoy entrando en su tercer año de mandato nada de lo que se prometio se ha cumplido, por el contrario:



Es imposible suponer que se va a eliminar la pobreza o tan sólo bajarla si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés Nacional. Es imposible suponer que las inversiones se van a realizar en sectores productivos que generan mano de obra si siguen fomentando la timba financiera con intereses y emisiones de deuda que generan ganacias especulativas siderales .



Es imposible pensar una mejor institucionalidad y calidad democrática, mientras se sancionen leyes como la reforma previsional y tributaria que sigue favoreceindo a los sectores concentrados de la economía y castiga a los más amplios sectores alcanzados por la seguridad social, tal el caso de los compañeros jubilados y pensionados a quienes se les ha disminuido el ingreso.



No es posible creer que se busca transparentar la defensa de los trabajadores cuando se alienta la desafiliación sindical desde el propio estado, incurriendo en una práctica desleal.



Tampoco es posible creer que anulando por decreto la paritaria docente se busca un mayor equilibrio entre los actores.



Es imposible suponer que haciendo denuncias mediáticas, judiciales, tributarias y a través de un aparato comunicacional afin con amenazas de auditorias, etc. se logra una mayor eficacia en la defensa de los derechos de los trabajadores.



En todo caso este tipo de estrategia gubernamental sólo busca la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rápidez sobre el salario y las condiciones de trabajo. Lo único que ha hecho el gobierno en estos más de dos años ha sido:



a) Hacer perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios.



b) Condonar y blanquear las deudas de los evasores.



c) Rebajar el sueldo de jubilados, pensionados y programas sociales



d) Llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros que conspiran contra el trabajo de los argentinos



e) Endeudar el país de manera inaudita



f) Hacer más ricos a los ricos y mas pobres a los pobres.



POR ELLO DECIDIMOS



1.- Repudiar enérgicamente los recortes a los jubilados y reclamar la derogación de la ley sancionada en la materia y poner a disposición de



nuestros compañeros nuestros servicios de asesoramiento jurídico gratuito para iniciar acciones judiciales y todas las medidas pertinentes.



2.- Exigir negociaciones paritarias libres y sin topes.



3.- Habida cuenta que el Poder Ejecutivo impulsó la reforma laboral en un contexto donde la verdadera intención era la reforma Previsional que conlleva la rebaja del ingreso de los sectores más desprotegidos de la sociedad, decidimos no acompañar el proyecto de reforma laboral presentado en el Senado por el Poder Ejecutivo.



4.- Rechazar el DNU 27-18 particularmente en lo atinente a los temas laborales (inembargabilidad del sueldo, tal como rezan las resoluciones de la OIT), prohibición de disposición de los fondos del ANSES para la timba financiera, desfinanciamiento del sistema de Seguridad Social), por ser notoriamente inconstitucional .



5.- Apoyar y acompañar activamente a las organizaciones que se declaren en conflicto en razón de estos fundamentos expresados en el presente documento.



6.- Convocar a técnicos, asesores y a todos los compañeros para elaborar un programa básico de coincidencias, respecto al destino y modelo de País.



7.- Requerimos a los legisladores que no acompañen con su voto la sanción de leyes que vulneran y cercenan derechos de los trabajadores y los sectores más desprotegidos de la sociedad.



El presente documento es dado en la ciudad de Mar del Plata (Pcia de Buenos Aires) a los 18 dias del mes de enero de 2018 para ser presentado ante las autoridades de la C.G.T.