Familiares de víctimas de la AMIA pidieron que juzguen a Cristina por ‘traición’

Debido a que la Cámara Federal no avaló la acusación por “traición a la Patria” que planteó el juez federal Claudio Bonadio, este viernes (19/1) dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA hicieron un pedido para Cristina Kirchner y los demás acusados por el presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía sean juzgados también por esa figura en un futuro juicio oral.

"Los imputados han ayudado a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina", advirtieron los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch, querellantes en la causa en el escrito en el que pidieron se envíe a juicio a todos los acusados.

Para los familiares, representados por el abogado Juan José Avila, los acusados "han realizado - en exclusivo beneficio de la potencia extranjera cuyos funcionarios han participado en hechos de guerra producidos en territorio argentino - actos de ayuda que menoscaban objetivamente la independencia e integridad jurídica (y además ética y moral) del Estado argentino".

Por ello, pese a que la sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos por supuesto "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional", los familiares reclamaron que cuando el caso llegue a juicio se sume también "traición a la Patria".

El juez del caso, Claudio Bonadio, procesó a todos los acusados por esos delitos más "traición a la Patria", pero su postura no fue compartida por sus superiores de la Cámara Federal.

Sin embargo, el delito podría ser ventilado en un futuro juicio oral si una de las partes lo pide, como acaba de suceder.

Ambos se presentaron como querellantes en la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En el escrito presentado en el juzgado federal de Claudio Bonadio, los familiares sostuvieron que "los imputados han ayudado a quienes con sus actos se han constituido en enemigos de la Nación Argentina".

Esto fue así, argumentaron, porque el fallido Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán tuvo una "forma artera y subrepticia de elaboración y suscripción".

"Ha degradado y puesto en duda, frente a la potencia extranjera sindicada como agresora, a la que pertenecen los partícipes en los hechos -de manera subrepticia y por completo al margen de los procedimientos constitucionales y legales vigentes en la Nación Argentina- facultades y prerrogativas que como Nación libre e independiente le corresponden para investigar y juzgar a los imputados en esos actos de agresión", agregaron.

La querella de los familiares entendió que "para ser considerado enemigo no hace falta una previa declaración de guerra".

"Si Irán quería cooperar con la investigación pero no admitía extraditar a sus nacionales y la Argentina no aceptaba la posibilidad de un juicio en ausencia, no era necesaria la firma de un tratado internacional para lograr la declaración de los imputados. Para ello era suficiente, a modo de ejemplo, que declararan vía Skype", concluyeron.

Por su parte, la DAIA -otra querella del caso-, ya pidió la elevación a juicio pero sin el delito de traición a la Patria.