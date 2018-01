Marziotta ¿desmiente? romance con Máximo Kirchner

En las últimas horas se conoció que Máximo Kirchner se separó de su pareja, Rocío García, con quien tiene dos hijos (Néstor Iván y Emilia). Y casi inmediatamente comenzó a circular el rumor de que el diputado tendría un affaire con la periodista y ex candidata K a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta. Se desconoce de dónde surgió ese rumor, pero lo cierto es que corrió como reguero de pólvora. Y Twitter se hizo eco de esta versión.

Este viernes (19/01), Marziotta escribió un tuit con el que se presume intentó desmentir esta versión. Aunque no dio nombres, publicó un tema musical llamado "Soy sola"... ¿quiso decir así que no tiene una relación con Máximo? No fue demasiado contundente su respuesta...

Antes, la periodista había escrito: "Estoy trabajando en mi nuevo libro y necesito poemas de #amor... ¿Alguien tiene alguna sugerencia para mí?". Y los usuarios de Twitter empezaron a responderle con poemas 'chicaneros', con Máximo como protagonista:

Si un día acaba detenido

No hay más poder estés donde estés



Intenta por otro lado

Mejorar tu patrimonio

No es el gordo adelgazado

Quien te enriquecerá con un matrimonio — Cesar Saccone (@cesar_saccone) 19 de enero de 2018

Tus labios son de rubí,

tus ojos de esmeralda,

si te vas a comer al gordo

preparate una escafandra — (#Gabriel) (@G4briel_8) 19 de enero de 2018

Ayer pasé por tu casa

Me tiraste con Máximo

Tirame con la clave de la cuenta de Seychelles



Como que no rima? — Ivana (@IvanaTigre) 19 de enero de 2018

...y el curioso picaflor

dejó una flor por otra

dicen que dejó a garcía

y ahora sale con Marziotta... — El último boy scout (@Paulthedrops) 19 de enero de 2018

Decile a maximo que te diga cositas jajaja — lunita (@luna_lunera1998) 19 de enero de 2018

Sobre gustos no hay nada escrito,

Te estás comiendo al dogor,

Echate por si acaso en el frito,

Espadol, o Lisoform. — TereMaravillosa-MDQ (@teresalarghi) 19 de enero de 2018

Comimos de Grondona, para hablar como en La Sorbona. Comimos de Suárez Lastra, por un cargo y digo basta! Ahora comemos de Máximo, que muy pronto se separa. No será Grondona...pero mucho menos lastra... — Alberto Gallay (@albertogallay70) 19 de enero de 2018