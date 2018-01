'Pelotudagate': Peña le bajó el tono, la OA investiga y un sindicalista prefiere no opinar

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió este viernes al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a raíz del escándalo destapado por un audio en el que se escucha al funcionario insultar a su entonces empleada. Peña dijo que el exabrupto "no refleja quién es ni su calidad personal".

Pero el episodio no queda allí. Tras la difusión del audio, se supo que Sandra Heredia no sólo trabajó en negro varios años, sino que además fue nombrada por el mismo Triaca como delegada de la intervención de una filial del SOMU. Que Triaca haya llamado "pelotuda" a Sandra Heredia es anecdótico.

Pero para Peña se trata apenas de "un error" que "no invalida su calidad como funcionario, como persona ni su integridad". Y anticipó en declaraciones a radio Mitre que el incidente no "va a a costarle el cargo" a Triaca.

Por este manejo, Triaca fue denunciado por la defensa de Omar 'Caballo' Suárez, extitular del sindicato de marítimos.

Ese hecho además disparó una investigación de la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, tan macrista como Triaca. De acuerdo a Clarín.com, el caso ahora está en etapa de análisis técnico. El organismo buscará delimitar si existió un delito en la designación de Heredia como interventora en el SOMU. Según ese medio, desde la OA consideraron el episodio como "pésimo" tanto en términos éticos como políticos. Pero señalaron que no tenían aún claro "el margen de acción con los instrumentos legales disponibles" por lo que evaluaban "opciones".

Y si bien Triaca contó con el apoyo del jefe de Gabinete mucho más sorprendente fue la compresión de un sindicalista para con todo el asunto. Omar Maturano, líder de los maquinistas de trenes, dijo que había que "respetar lo que hizo el ministro".

"Es una cuestión que tiene que dirimir la justicia laboral", manifestó sobre la situación informal de Heredia y el maltrato por parte de Triaca, más allá de que dijo que "no podemos concebir" que alguien del Gobierno mantenga a un empleado en negro.

No obstante, Maturano dijo que el sindicalismo no podía emitir "un juicio" a partir de lo que sale "en la radio o en la televisión". "No podemos dar una opinión generalizada si no conocemos los conceptos", dijo Maturano el jueves en declaraciones a Radio10.

"El audio es incomprensible pero no podemos sacar un juicio nosotros, tiene que hacerlo primero la Justicia", dijo Maturano.

Ante la pregunta de si el ministro debiera renunciar a su cargo, Maturano respondió: "Los trabajadores no elegimos Triaca, lo decide el Presidente".