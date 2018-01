Repensando una Reforma Laboral

"En análisis económico se denomina Óptimo de Pareto (Por Vilfredo Pareto, 1848-1923) a aquel punto de equilibrio en el que ninguno de los agentes afectados puede mejorar su situación sin reducir el bienestar de cualquier otro agente. Por lo tanto, si un individuo que forme parte del sistema de distribución, producción y consumo puede mejorar su situación sin perjudicar a otro nos encontraremos en situaciones no óptimas en el sentido paretiano. Y esta situación no óptima, puede alcanzar un óptimo, dentro de ciertos margenes como, por ejemplo, la zona achurada de la gráfica.

Es preciso señalar de inmediato que el óptimo paretiano no es sensible a los desequilibrios e injusticias en la asignación de recursos, conocidos como dotación inicial, sean estos factores, bienes o servicios, dado que una situación en la que se distribuyan 10 unidades de un bien para su consumo entre dos individuos permite obtener 10 óptimos distintos de Pareto con independencia de la justicia de tal asignación. (...)".

El Blog Salmón



“Pues bien en las próximas paritarias el gobierno debería convocarlas no sólo para tratar cuestiones salariales sino con una agenda de temas propios cada actividad en los grandes sectores, transporte, educación, energía, salud, estado, por referir casos puntuales.

Por separado y de modo simultáneo debería convenirse sistemas laborales específicos para las PYMES, las que deberían definirse más que por montos de facturación anual, por cantidad de personal, quizás hasta 50 personas y otras características propias de este sector.

Estos convenios deberían regir por un plazo mínimo de 3 años, ser homologados, valorando los contenidos, no como mero hecho registral, por el gobierno de turno y ratificados por el Congreso de la Nación. Al finalizar su plazo de vigencia la ultraactividad debería limitarse a no más de seis meses para que las partes tengan la obligación con tiempo suficiente para proponer las reformas que sean necesarias, teniendo en cuenta el avance tecnológico y la evolución del país.”

Luis Rizzi en Urgente24





Esto decíamos hace pocos días en este mismo portal. Por eso esta vez celebramos que el gobierno haya desistido de lo que presuntuosamente llamaba “reforma laboral” cuando sólo se trataba de un mínimo e intrascendente “reformismo” de un sistema regulatorio laboral obsoleto y extremadamente costoso.

Se trata, más que de fortalecer la “cultura del trabajo”, contribuir a crear un nuevo sistema laboral en el que las partes involucradas participen en su elaboración de acuerdo a sus particulares realidades.

Este ámbito de participación son las llamadas “paritarias” que en los últimos tiempos se limitan a convenir salarios sobre pautas generales de incrementos que muchos empleadores, en especial las pymes, no pueden absorber.

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo -quizás sin la adecuada precisión que exige su cargo-, que acuerdos sectoriales viene habiendo y van a seguir ocurriendo, pero también van a suceder modificaciones normativas, que el Congreso decidirá en el debate de los consensos parlamentarios y todos tenemos minorías para ver si es mejor que ese conjunto de normas sean varias leyes separadas o sea una ley conjunto. Lo importante es entender esa idea del reformismo laboral, que va más allá de una reforma laboral.

Es importante destacar que la reacción gremial parece ser positiva, lo que es un buen signo.

En verdad, los sistemas de legislación única son injustos porque tratan de modo igual a diferentes, y la igualdad precisamente trata de considerar las diferencias.

También debe ponderarse como una cuestión de justicia social, el costo de los derechos laborales, dado que hay derechos que algunos empleadores pueden pagar o asumir y otros no. Un ejemplo, hay empresas que por su productividad pueden asumir el pago de lapsos de vacaciones mayores que otras actividades u otros empleadores.

La jornada laboral también puede varias según las distintas actividades.

Un buen ejemplo es el transporte aéreo en el que las tripulaciones deben afrontar viajes de hasta 15 horas de duración y el paso de varios husos horarios, hecho que también se produce en el transporte marítimo con particularidades diferentes.

Se debe incorporar en los convenios colectivos la modalidad del trabajo a distancia o domiciliario que también influirá en el régimen de accidentes y enfermedades profesionales.

Las partes deberían negociar regímenes de protección de la estabilidad laboral, de ruptura del contrato de trabajo y hasta previsional buscando modos y formas de financiación que impacten lo menos posible en el costo laboral.

Se debe tener en cuenta que el costo laboral, como tal se traslada a precios y en definitiva también impacta negativamente al propio trabajador.

La incidencia del costo social, se convierte en una cuestión de justicia social donde debe tenerse presente los principios liberales de la diferencia y la eficacia muy bien explicados por John Rawls, entre otros filósofos.

El primero se refiere a la igualdad de oportunidades, esto es cuestión esencial en las paritarias docentes en los que la calidad de la enseñanza y el educando debe ser el objetivo principal. En cuanto al principio de la eficacia se debe tutelar que los derechos de unos no se consigan a expensas del sacrificio de otros que también pueden ser los consumidores. En definitiva, que se respete el llamado “óptimo de Pareto”.

No será tarea fácil, pero es el camino y la experiencia enseña que cuando se trabaja sobre realidades y posibilidades concretas, al final prima la racionalidad y la armonía en vez del enojo, como dijo días pasados el presidente de Aerolíneas Argentinas, quien terminó muy enojado la paritaria del sector. Pobre hombre.

Esperemos que los anuncios de Peña no queden en eso y que el gobierno, los dirigentes gremiales tanto de trabajadores como de empleadores y la dirigencia política se pongan a trabajar con su mejor gente en este rumbo.

Se seria un verdadero y necesario Cambio.