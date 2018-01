Ya pasaron 10 años del nacimiento de Walter White

Parece ayer cuando se estrenaba por 1ra vez la serie Breaking Bad creada para la AMC por Vince Gilligan en 2008. Si bien no fue hasta la 2da parte de la quinta y última temporada cuando ocurrió el boom de audiencia en USA, pasando de 1.230.000 televidentes en la inicial a 4.320.000 de media en la última, con 10,28 para la conclusión, ha acabado siendo considerada una de las mejores ficciones televisivas de la historia.

La ficción protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul se mantuvo en la pequeña pantalla durante cinco años, seis temporadas y 62 episodios y de todas las tomas rodadas, para Cranston la más difícil si ninguna duda fue la muerte de Jane. Walter White observó cómo la chica se ahogaba con su propio vómito en la cama, impasible, creyendo que era la mejor solución para que Jesse Pinkman volviera a rendir como a él le gustaría.

Vince Gilligan había conocido a Bryan Cranston en 'Expediente X'. El actor protagonizó uno de los capítulos que escribió el guionista en la serie de fantasía y cuando tuvo luz verde para 'Breaking Bad' (cosa que, por cierto, no fue sencillo, con cadenas como HBO, Showtime, TNT y FX diciendo que no al proyecto) pensó en él para protagonizarla. Sin embargo, AMC no quería a Bryan Cranston de primeras. Las dos opciones que se barajaron fueron John Cusack y Matthew Broderick. La cosa habría cambiado mucho...

"Por un segundo, vi el rostro de mi propia hija salir a la superficie y tomar el lugar del de Krysten Ritter", cuenta el actor a People TV. "Fue instantáneo, ese milisegundo fue todo lo que tardó en atraparme. Pense que una de las razones para salvar a la chica era porque es una mujer joven que bien podría ser mi hija", cuenta, buscando una explicación lógica al motivo por el que afloraron esos sentimientos, a pesar de encontrarse en la piel de un hombre que pensó que la muerte de Jane era un quebradero de cabeza menos.

Si la relación de Jane y Jesse fue más bien efímera pero cautivó a los espectadores, la audiencia no debería preocuparse por el futuro de Krysten Ritter. Además de publicar recientemente su libro "Bonfire", ha conseguido erigirse como una de las superheroínas de Netflix, interpretando a Jessica Jones, antigua Joya, tanto en "Jessica Jones" como en "The Defenders".



El escritor George R. R. Martin, responsable de la saga de novelas de Juego de tronos y de su exitosa adaptación televisiva, dijo que Walter White (Bryan Cranston) es un monstruo más grande que cualquiera en Poniente.

Hay que diferenciar sus asesinatos directos y las muertes ocasionadas por él mismo de forma indirecta, y de estas últimas, entre las deliberadas por acción u omisión y las que no pretendía que sucediesen pero de las que no hay duda que es culpable también, al margen de si las perpetró en legítima defensa, cálculos arteros o por venganza. El pequeño traficante de drogas Emilio Koyama (John ídem) fue el 1er fallecido a manos del futuro Heisenberg. Al personaje el protagonista lo asfixió en una caravana durante el episodio piloto con gas fosfano porque probablemente iba a matarlo y a Jesse Pinkman (Aaron Paul). Luego estranguló con una cadena de bici a Krazy-8 (Max Arciniega), socio cautivo de Koyama intoxicado por el gas, en el sótano de Jesse durante el episodio“ And the Bag’s in the River” (1x03) porque descubrió que pretendía apuñalarlo con un pedazo de plato roto.

Tiempo después, presenció durante “Phoenix” (2x12) cómo Jane Margolis (Krysten Ritter), novia adicta de Jesse, se asfixiaba con su propio vómito por una sobredosis de speedball, una mezcla de heroína y crack, y no hizo nada para impedir su muerte: quería mantener a Jesse en el negocio de la metanfetamina y Jane no resultaba una influencia favorable para esto precisamente. Y una de las consecuencias inesperadas fue que dos aviones comerciales chocaron sobre Albuquerque durante “ABQ” (2x13) porque el afligido Donald Margolis (John de Lancie), controlador aéreo y padre de Jane, metió la pata en su trabajo. Así, Jane, las 167 personas que iban en los aviones y el propio Donald, que se suicidó más tarde de un disparo en la cabeza durante “Green Light” (3x04), murieron por la serie de acontecimientos provocados con la omisión de socorro de Walt.

Hay que diferenciar sus asesinatos directos y las muertes ocasionadas por él mismo de forma indirecta, deliberadas y las que no pretendía.

En “atropelló sorpresivamente con su Pontiac Aztec a los dos distribuidores de droga de Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) que hicieron a Tomás Cantillo (Angelo Martínez), hermano de la nueva novia de Jesse, Andrea (Emily Ríos), matar a Combo (Rodney Rush), amigo del mismo Jesse, en “Mandala” (2x11), y liquidó al que aún vivía tras el atropello de un tiro a bocajarro; todo para evitar que los matase Jesse y Gus se lo cargara luego. Enempuja a Jesse a acabar con el cocinero de meta Gale Boetticher (David Costabile) para que sólo ellos pudiesen fabricar la suya para Gus y sobrevivir por serle imprescindibles. Y, enpone una bomba en la silla de ruedas del impedidocon la beneplácito de este y consigue despachar por fin a Gus.En el estallido se llevó igualmente por delante al matón; y al rescatar a Jesse del laboratorio en el que habían cocinado montones de su famosa metanfetamina azulada, oculto en el sótano de una lavandería, finiquitó de varios balazos a otros 2 guardias de Gus. Por otra parte, fue un inesperadísimo arrebato de ira por unas duras palabras que le había dirigido el sicariolo que le llevó a dispararle seguidamente en(5x07). Y para silenciar a los 9 chivatos posibles de sus actividades, hombres de Mike en prisión, y a su abogado,, le encarga su homicidio en “Gliding Over All” (5x08) al grupo de neonazis que lidera Jack Welker, el tío del psicopático

“Algunos actos vistos desde fuera pueden parecer extraños, repudiables u horribles, pero muchas ocasiones desde el punto de vista del que los cometen, estos tienen sentido”, aseguró Fiske en una entrevista. “No hablamos de cómo justifican esos actos frente a otros o incluso frente a sí mismos. Estamos hablando de las motivaciones que los lleva a cometerlos”

“El protagonista cree que tiene una responsabilidad moral para con su familia que es más importante que los estándares morales de la sociedad”.

“Si tengo que oír una vez más que has hecho esto por la familia...”

“Me gustaba hacerlo. Era bueno haciéndolo. Y estaba realmente... Estaba vivo”

Esta trayectoria deque pasó de ser un respetable profesor de Química en un instituto de Albuquerque a elaborar clandestinamente cúmulos de metanfetamina de pureza insuperable para su venta ilegal, tal vez se deba a lo que unos investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Alan Page Fiske y Tage Shakti Rai, bautizaron “el síndrome de Breaking Bad” en su libro Virtuous Violence (2014): Walt se introduce en el mundo del narcotráfico tras saber que padece cáncer, pues se siente obligado a suministrar a su familia, a su mujery sus hijos Walter Jr., dinero suficiente para que puedan sobrevivir con dignidad cuando él haya fallecido.. Y continúa así:Pero Walt acaba desengañándose:, le dice Skyler en el último episodio. “Lo hice por mí”, la corta él.. Lo reconoce, e incluso así, continúa huyendo hacia adelante; y por esta razón podemos decir que Walter White es un verdadero monstruo de la ficción televisiva.

Breaking Bad