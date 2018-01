Una mujer musulmana tiró hijab y Corán a la basura

El hiyab es un velo que cubre la cabeza y el pecho que suelen usar las mujeres musulmanas desde la edad de la pubertad, en presencia de varones adultos que no sean de su familia inmediata, como forma de atuendo modesto. Según algunas interpretaciones, también puede ser utilizado en presencia de mujeres adultas no musulmanas fuera de su familia inmediata.

El hiyab puede denotar además cualquier cobertura de cabeza, cara o cuerpo empleada por las mujeres musulmanas que de manera similar concuerda con una cierta norma de modestia.

Asimismo puede referirse a la reclusión de las mujeres de los hombres en la esfera pública, o puede encarnar una dimensión metafísica: Al-hiyab se refiere a “el velo que separa al hombre o el mundo de Dios”. El hiyab es un código de vestimenta femenina islámica que establece que debe cubrirse la mayor parte del cuerpo y que en la práctica se manifiesta con distintos tipos de prendas, según zonas y épocas. En sentido restringido, suele usarse para designar una prenda específica moderna, llamada también velo islámico. Hiyab, en español, es una palabra de género masculino, introducida en la 23º edición del Diccionario de la lengua española.

Muy a menudo, el hiyab es utilizado por las mujeres musulmanas como un símbolo de modestia y privacidad. De acuerdo con la Enciclopedia del Islam y el mundo musulmán, la modestia en el Corán se refiere a “la mirada, la marcha, la ropa y los genitales” tanto de hombres como de mujeres. El Corán advierte a las mujeres musulmanas que deben vestir modestamente y cubrir sus pechos y genitales. La mayoría de los sistemas jurídicos islámicos definen este tipo de vestimenta modesta como que cubra todo, excepto la cara y las manos en público.

Estas directrices (para la cobertura de todo el cuerpo a excepción de las manos, los pies y la cara) se encuentran en los textos de fiqh y hadices desarrollados después de la revelación del Corán, pero, según algunos, se derivan de las aleyas sobre el hiyab en el Corán. El Corán ordena hiyab, tanto para hombres y mujeres; la palabra hijab no significa pañuelo de cabeza, sino cobertura.

El Corán dice: “decirle a los hombres creyentes que bajen la mirada (en presencia de las mujeres), esto es mejor para ellos”, y para las mujeres: “di a las creyentes que pongan su khumur sobre sus pechos”. La palabra “khumur” a menudo se omite cuando se hace referencia a la cita, y la palabra es la palabra real empleada en el Corán, que significa “un velo usado por una mujer para cubrir la cabeza”. La segunda parte del verso, “por encima de sus pechos”, indica a las mujeres que deben cubrir sus pechos en presencia de los hombres que no sean parientes inmediatos.

La mujer del video se ha revelado ante las creencias de dicha religión por lo que claramente quienes la practican no están para nada contestos con la forma en la que actúo la protagonista del video. Sin embargo, si se lo ve desde otro lado ya estamos en el siglo XXI y es tiempo de que estas mujeres sean tratadas como iguales en comparación a los hombres y no como una especie de ser que debe ser oculto y que no puede enseñar ninguna parte de su cuerpo al mundo.