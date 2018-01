Con el cierre del Gobierno de EE.UU. Trump invoca "la opción nuclear"

Como coincidencia con el primer aniversario en la Presidencia de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos inició un cierre parcial de sus actividades por la falta de fondos para financiarlas después de que republicanos y demócratas no alcanzasen un acuerdo presupuestario en el Congreso.

Tras la medida, el primer mandatario de USA tuiteó un llamado al líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell para que invoque la llamada "opción nuclear" y de ese modo elimine el bloqueo de los demócratas en esa cámara.

"Es grandioso ver lo fuerte que los republicanos están peleando por nuestro ejército y la seguridad en la frontera. Los demócratas solo quieren que los inmigrantes ilegales inunden nuestra nación sin revisión. Si el estancamiento continúa, los republicanos deberían ir al 51% (opción nuclear) y votar por un presupuesto real a largo plazo", tuiteó Trump.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!