Bullrich contra Zaffaroni: “Es realmente golpista”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó anoche (21/1) a las críticas al exministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffafoni, quien la semana pasada expresó su “deseo personal” de que el gobierno de Mauricio Macri se vaya “lo antes posible, para que hagan menos daño".

Para la ministra, "decir que un gobierno se vaya antes y dicho por alguien que ha sido parte de la Corte es realmente golpista, no hay otra palabra".

En declaraciones al canal América TV, la funcionaria recordó que vienen "sufriendo este acoso desde el primer día de gobierno" y pidió "superar" la idea de que "no puede gobernar otro partido que no sea el peronismo y su idea".

"Fue desde que dijo que en sus departamentos no había prostíbulos. No nos podía decir eso en la cara. Sus palabras van en contra de lo que los argentinos trabajamos que es la democracia. Mete un cuchillo en algo que venimos sanando, no se pude meter un cuchillo en esa herida", recordó la ministra.

Asimismo, remarcó que "hace mucho" le perdió el respeto a Zaffaroni.

Por otro lado, consultada por el caso Maldonado, Bullrich declaró: “No, no, nunca pensé en irme”.

"Construí esa verdad hablando con cada uno de los protagonistas. Me costó, costó mucho y más a mi familia pero no, no, nunca pensé en irme. Lo que si me dolió fue lo que pasó en las escuelas donde había hijos de gendarmes", agregó.

En tanto, sobre la situación del ministro de Trabajo Jorge Triaca y la empleada que trabajaba en su casa ‘en negro’, Bullrich opinó: "Fue feo y lo está sufriendo mucho. No creo que tenga que llegar a renunciar, lo conozco y sé que es un persona excelente". Aunque aclaró: "Está pésimo lo de tener un empleado en negro pero nosotros mismos estamos aprendiendo a ser funcionarios".