Triaca prepara un ‘salvavidas’ pero los sindicatos ya saben como hundirlo

Jorge Triaca tiene unos días para reflexionar en sus vacaciones en su quinta de Chapadmalal. Su descanso comenzó en medio del escándalo por su empleada en negro y el cargo de su esposa en el SOMU, el sindicato que manejaba el detenido ‘Caballo’ Suárez. Aunque sus vacaciones ya habrían estado programadas desde diciembre, ocurren en el peor momento del ministro desde que asumió el cargo.

También se nota una embestida de algunos grandes medios contra Triaca, lo que alimenta la existencia de internas en el gabinete. Mauricio Macri escuchó las explicaciones del ministro y decidió respaldarlo. Marcos Peña, tras un silencio inicial, también lo apoyó públicamente. El Presidente no suele ‘entregar’ funcionarios que estén bajo fuego, pero a pesar de haber recibido garantías sobre su continuidad, muchos en el Gabinete consideran que su suerte está echada a futuro y algunos apuntan a quedarse con su cargo.

La situación de Triaca ocurre en el peor momento para el Gobierno y cuando lo necesitaba para imponerle a los gremios un techo del 15% en las paritarias y la eliminación de la ‘cláusula gatillo’. Ambas cuestiones ya fueron rechazadas de plano por los sindicatos. A eso se suman las denuncias e investigaciones que se ventilan en los medios alrededor de Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, lo que termina enrareciendo el clima sumado a la reforma laboral que sigue empantanada en el Congreso.

En la Rosada apuntan al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como el hombre que está detrás de la embestida contra Triaca y de la que se hacen eco algunos medios. La pregunta es si Peña avala el accionar su subordinado, un hombre que en verdad tiene vuelo propio, o si coincide con él.

Quintana querría hacerse con el control de la cartera laboral para alguien de su confianza. Pero también circuló el nombre de Patricia Bullrich para reemplazarlo, reeditando su gestión en la Alianza y enviando un mensaje de confrontación total con los gremios.

Peor en el entorno de Triaca apuntan a Quintana y recuerdan que ambos chocaron ya varias veces por temas previsional donde consideran que el vicejefe se mete en áreas que no son de su competencia.

Según el diario Clarín, quien por estos días siguió con atención el caso Triaca, Macri quedó conforme con la explicación del ministro, pero otros funcionarios creen que tiene el "boleto picado" para irse.

"Jorge es muy inteligente, conoce el espacio y sabe que este es el principio del fin", cita Clarín augurando la futura salida del funcionario.

Algunos hechos abonan la embestida de Quintana: habría sido idea suya –quizás tomada de Miguel Pichetto- la de dividir la reforma laboral en pedazos para sancionarla en el Congreso, una estrategia que Triaca no avala.

A Marcos Peña le preguntaron por esa alternativa en Radio Mitre y él respondió con palabras que parecen dirigidas a Triaca: "No es de vida o muerte que sea una sola ley o varias leyes. O que no podemos aceptar es que no haya cambios en el sistema laboral injusto y obsoleto".

A Triaca no le gustó que la reforma laboral se postergara en diciembre en beneficio de la previsional, aquí prevaleció un tema de interés de Quintana. Luego se habló de sacar el blanqueo del paquete laboral y tratar la reforma de la ley de contratos de trabajo para este año, lo que también rechazaba Triaca.

Ante estas negativas, en el entorno del ministro de Trabajo creen que fue el propio vicejefe de gabinete el que ayudó a filtrar los polémicos audios donde Triaca insulta a su empleada. Las revelaciones de su contratación en negro y el cargo de su mujer en el SOMU, sumado a otros familiares en cargos de gobierno, mellaron su imagen.

Para salir a flote, Triaca buscará respaldo en Armando Cavalieri y cerrar la paritaria de Comercio con las condiciones que quiere Macri, antes de hablar con los docente y los bancarios, dos gremios opositores al Gobierno que no admitirán las pautas del oficialismo.

Si bien desde el Sindicato de Comercio de Cavalieri no rechazan el porcentaje del 15%, sí aclaran que no aceptarán que se quite la cláusula gatillo, de la cual el sindicalista hizo buen uso días atrás para lograr un 6% adicional para sus representados por la ‘recalibración’ de la meta inflacionaria de 2017.

Pero hay un dato que los sindicalistas que se consideran perseguidos por el Gobierno se están guardando, quizás para darle la estocada final a Triaca: según pudo saber Urgente24 el ministro y Cavalieri son socios de la aseguradora La Estrella en donde tanto plásticos como mercantiles les exigen a sus asociados y administran los seguros de vida y retiro, vieja practica de Lorenzo Miguel con Ráele, que deja una fortuna anualmente, y si el gobierno atacan a Moyano y Barrionuevo, esto saldría a la luz.