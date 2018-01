Uruguay: Crece el Motín de los Autoconvocados

Los autoconvocados afirman que se han sumado a su movilización la Federación Rural del Uruguay, la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación de Cultivadores de Arroz, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Comisión Nacional de Fomento Rural (instituciones históricas que pidieron la reunión inicialmente reunirse con el presidente Tabaré Vázquez), la Gremial de Molinos Arroceros, la Cámara Mercantil de Productos del País (barraqueros), la Cámara de Industrias del Uruguay, la Mesa Nacional de Colonos, la Asociación Agropecuaria de Dolores, la Asociación Rural de Florida, la de Soriano, la de Tacuarembó, la de Paso de los Toros, las gremiales de productores de Rocha, Salto, Cerro Largo, Sarandí del Yí, Cardona, Ombúes de Lavalle, Rivera, Treinta y Tres, Durazno, de Río Negro, etcétera. Han adherido transportistas, empresas de maquinaria agrícola, centros veterinarios, la agrupación Médicos por el Cambio y la Red Nacional de Productores Autoconvocados Argentinos

En tanto, el diputado blanco Alejo Umpiérrez hizo circular un audio pidiendo que se respete al legislador frenteamplista Luis Alfredo Fratti, quien concurrirá a Durazno como integrante de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Fratti ha recibido algunas críticas por haber comprado tierras en Paraguay. La diputada blanca Graciela Bianchi dijo que realizará acciones ante la Justicia para conocer qué origen tienen los fondos utilizados por su colega en la inversión, informó el portal Ecos. Fratti ha defendido su inversión. El legislador fue presidente del Instituto Nacional de Carnes y tuvo participación decisiva como gremialista en las protestas contra los gobiernos colorados entre 1999 y 2002.

Urgente24 ha advertido que el gobierno de Tabaré Vázquez todavía tiene una oportunidad de impedir que el acontecimiento se convierta en lo que fue la Resolución 125 para los Kirchner en la Argentina.

Sin duda que hay quienes lo comprenden en el Frente Amplio: Fernando Pereira, presidente de la central sindical Pit-Cnt y militante de la Vertiente Artiguista del Frente Amplio, reclamó moderación a todas las partes involucradas.

En su cuenta en Facebook advirtió que "si esta polarización continúa no va a existir una solución en el corto plazo, y cuando se resuelva va a ser con muchas heridas".

Para Pereira, "parece atinado la convocatoria al diálogo, en el que entendemos deben estar las organizaciones empresariales del sector rural, el gobierno y los representantes de los trabajadores rurales, a los efectos de que las posibles soluciones contemplen toda la problemática, incluyendo a los trabajadores rurales, que son el eslabón más fino en términos de ingreso de la cadena".

"En ese sentido, no parece adecuado colocar frases irritantes como 'los oligarcas arriba de las camionetas 4 por 4', que son herramientas de trabajo como una cosechadora, un dron o cualquier herramienta tecnológica fundamentales para la producción agropecuaria actual, ni levantar la bandera del desabastecimiento y la afectación del turismo, lo que sería muy negativo para el país y para la gente", advirtió Pereira. El agro no es homogéneo, enfatizó.

"Se trata entonces de entender que hay miles y miles de pequeños y medianos productores, que no son terratenientes ni nada que se les parezca, en algunos casos sus ingresos no superan los $ 30.000, esto hay que entenderlo y abordarlo. Pero también hay que entender que hay sectores en dificultades y que las respuestas no pasan por recortar políticas sociales que benefician a sectores históricamente postergados de nuestra población", consideró Pereira.

Y se preocupó de señalar que la situación debe encauzarse a través de las entidades gremiales. "Resulta clave entonces que los productores autoconvocados vehiculicen sus demandas a través de las organizaciones empresariales existentes y la construcción de una plataforma con intención negociadora. Algunas de las propuestas no son de negociación y generan falsas contradicciones, por ejemplo que el Estado baje sus gastos en un 20%, porque eso sería renunciar a política en los sectores más débiles, es decir a los pobres", escribió.

La cita es a la hora 16:00, pero los organizadores exhortan a moverse con tiempo para evitar aglomeraciones en la entrada y especialmente en las rutas.

Los moderadores serán 2 comunicadores del departamento de Durazno.

Luego habrá una alocución de un comunicador nacional. Tras ello se entonarán las estrofas del Himno Nacional Uruguayo y como hora tope a las 17:30 se estará leyendo la Proclama, para finalizar cercano a las 18:30.

El predio de Santa Bernardina, de la Sociedad Rural de Durazno, ofrece 25 hectáreas para estacionamiento de autos y camiones; se esperan más de 10.000 vehículos.

El encuentro podrá ser seguido en directo a través de TV (CampoTV en vivo para todo el país por tv cable, ý generará una señal libre por internet).

