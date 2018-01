Vidal cierra Ferrobaires, le pasa los ramales a Macri y alertan por 150 puestos de trabajo

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cerró este lunes por decreto la empresa Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires), por lo que los trenes pasarán a la administración nacional.

Según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia, a partir del 15 de marzo próximo los trenes bonaerenses pasarán a ser operados por el ministerio de Transporte de la Nación.

El traspaso anunciado mediante el Decreto 1100-E había sido anunciado en julio pasado por el gobierno de Mauricio Macri.

Vidal estableció "suprimir a partir del 15 de marzo de 2018 la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (FERROBAIRES)".

Será el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, el encargado de realizar la transferencia.

Desde el sindicato ferroviario La Fraternidad denunciaron que Ferrobaires anunció despidos el viernes pasado en el interior bonaerense.

"Sabemos que algunos compañeros de Mechita y Bragado fueron cesanteados antes del último fin de semana", dijo Jorge Giannone, titular en la seccional de Mar del Plata.

En declaraciones al diario La Capital, el sindicalista sostuvo que "es una situación bastante crítica" para todos los trabajadores de la compañía que ahora atraviesan "una gran incertidumbre".

"Hasta el momento tenemos 137 compañeros traspasados a Trenes Argentinos, pero hay otros 152 que no", expresó el representante gremial de Mar del Plata.

Los servicios que prestaba Ferrobaires fueron suspendidos el 01/06 de 2016, con el objetivo de “preservar la seguridad de los usuarios y operarios del servicio”, basándose en informes elaborados por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Auditoría General de La Nación.

Las evaluaciones de dicho organismo concluyeron que el estado de la empresa era de carácter "crítico", además de señalar el deficiente estado de las vías y del material rodante.

El traspaso había generado un clima de tensión entre la administración provincial y la nacional, ya que el Ministerio de Transporte que comanda Guillermo Dietrich mostraba reticencias en recibir esa compañía, según había trascendido.

Luego de la suspensión de los servicios de Ferrobaires dispuesta por Vidal en junio de 2016, se firmó el acta acuerdo para consumar el traspaso.

Los servicios de transporte ferroviario de pasajeros contenidos en esa transferencia son: Plaza Constitución-Bahía Blanca; Plaza Constitución-San Carlos de Bariloche (concedido hasta el límite interprovincial con la Provincia de Río Negro); Plaza Constitución - Quequén; Plaza Constitución-Bolívar; Olavarría-Bahía Blanca; Once- Toay (La Pampa); Once - General Pico; Once - Lincoln; Lincoln - Villegas; Lincoln-Pasteur; Once-Villegas; Once-Darregueira; Retiro - Alberdi; Retiro ‘ Junín; Federico Lacroze ‘Rojas.

También se estableció hacer efectiva la reversión de la concesión integral y de la explotación del sector Altamirano - Mar del Plata -Miramar, incluyendo la rehabilitación del sector General Guido General Madariaga Vivoratá.

Según se estableció en el decreto, los inmuebles de dominio público y privado que estaban afectados a Ferrobaires y que no fueran alcanzados por la restitución de servicios efectuada al Estado Nacional, pasarán a ser administrados por el Ministerio de Economía bonaerense.