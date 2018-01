Barrios y Cardona vuelven a Boca, la causa pasó a ser “lesiones leves”

El abogado de los jugadores colombianos de Boca Juniors, Edwin Cardona y Wilmar Barrios, Miguel Ángel Pierri, anunció este lunes (22/01) que la causa judicial que involucra a Cardona y Barrios, por haber golpeado y amenazado a dos mujeres en un departamento de Puerto Madero, pasó de “privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas” a estar caratulada por “lesiones leves”. En su cuenta de la red social Twitter, Pierri publicó que “tal como les adelanté, hace minutos nos retiramos del Juzgado donde he tomado conocimiento efectivo de la nueva Calificación de Conducta, lesiones leves, causa 3123-18. Edwin Cardona, luego de producida las importantes medidas de prueba, no se encuentra imputado”. Cabe recordar que el cuerpo técnico boquense había desafectado a Edwin Cardona, Wilmar Barrios y a Frank Fabra, quienes no formaron parte del partido amistoso del miércoles 17/01 ante Aldosivi, en Mar del Plata y del Superclásico ante River del domingo 21/01 en esa ciudad balnearia. Cardona y Barrios son los principales protagonistas de presuntos hechos de violencia verbal y física -según la denuncia de las dos mujeres, Cintia Susana Jiménez y Amanda Catherine Alayo, de nacionalidad peruana- en dos noches de excesos, hace tres semanas atrás. Ahora, el plantel de Boca, líder de la Superliga del fútbol argentino, arrancará este martes (22/01) con la presencia de los colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra en el entrenamiento que se realizará en Casa Amarilla desde las 9.30, de cara al partido ante Colón de Santa Fe, el sábado (27/01) en la Bombonera.

Por Urgente 24 Lunes 22 de enero de 2018 21:36 hs Compartí esta nota Enviar Imprimir