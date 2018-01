El viacrusis de los enfermos en Venezuela: Morir esperando que llegue el remedio

La crisis en Venezuela es general, pero uno de sus escenarios más críticos es el de los enfermos que mueren esperando la medicación que no llega nunca. La escasez de medicamentos en el país caribeño es cada vez más severa. Las de alto costo por ejemplo, escasean en un 95% según denunciaron organizaciones no gubernamentales (ONG). Enfermos de cáncer, portadores del VIH, hipertensos o diabéticos deben peregrinar por las farmacias en busca del tratamiento farmacológico que requieren, conseguir que se lo envíen de otro país o caer en el mercado ilegal. Hay crisis humanitaria pero el Gobierno no lo admite.

