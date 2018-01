Tras su paso por Rusia, Macri estará en Davos bajo la advertencia de Lagarde

Tras su visita oficial a Moscú, el presidente Mauricio Macri arribó a la ciudad suiza de Davos para participar del Foro Económico Mundial que lo tendrá como uno de los protagonistas por su rol como titular del G20.

Luego de cumplir con las actividades programadas en Moscú, el mandatario nacional se trasladó en avión hacia Zurich, para luego tomar un helicóptero para ir a la villa alpina.

Según afirman, el mandatario se apoyará en su gira por Moscú para demostrar a los empresarios de Occidente que es posible hacer inversiones y negocios en la Argentina. Si los rusos deciden invertir en emprendimientos vinculados al uranio, la agroindustria y la energía, es porque Macri les garantizó que no habrá cimbronazos económicos ni abruptos cambios de regla...

Sin embargo, el argentino llega a Davos tras una seria advertencia de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien dejó en claro según consta en la página web del organismo que el actual momento de estabilidad no es permanente.

"Hay un aumento preocupante de la deuda de varios países y debemos estar atentos", dijo aunque sin hacer alusión directa a algún país en particular. Dentro del ranking de emisiones de deuda de los emergentes de los últimos dos años la Argentina se disputa junto a pocos ser el que más emitió.

Ocurre que Lagarde presentó esta semana en Davos, en vísperas del inicio del Foro Económico en el que participará Macri, la actualización del Panorama Económico Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

En esta actualización parcial (las principales el FMI las hace en abril y octubre), el organismo internacional no modificó las previsiones de crecimiento ni de inflación de la Argentina. Lo hará en cambio, este jueves, a través del blog del director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner.

Lagarde destacó este lunes que existe incertidumbre para este año, ya que el largo período de tasas de interés bajas a nivel mundial "llevó a niveles de vulnerabilidad acumulada en el sector financiero". Lo dijo principalmente por que en Estados Unidos la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés. "Hay un aumento preocupante de la deuda de varios países y debemos estar atentos", advirtió.

En ese sentido, afirmó que "deben hacerse reformas estructurales, tomar medidas para un crecimiento a largo plazo, rebajar la deuda en los ámbitos en que esté muy alta y reinvertir en la economía a través de infraestructura y un gasto social efectivo".

En su última actualización el FMI proyectó que la Argentina crecerá un 2,5% en 2018 (más pesimista que la estimación oficial de 3,5% y que el promedio de las consultoras, que aguardan un 3,2%), y, que el año pasado terminó con una expansión de 2,8%.

Se espera que mañana Werner anuncie cifras más elevadas para el crecimiento de este año, al decir por la actualización presentada ayer en la que el Fondo mejoró la perspectiva de aumento del PBI para los principales socios comerciales de la Argentina.

Dentro de un contexto global más optimista, en el que vaticina una expansión económica mundial de 3,9% para 2018 y también el mismo porcentaje para 2019, el FMI pronostica para este año un PBI un 1,9% mayor para Brasil; un 6,6% más elevado para China; 2,2% en la zona del Euro, y 2,7% para Estados Unidos. Estos destinos concentran casi la mitad de las exportaciones argentinas.

Para la región el organismo con sede en Washington resaltó los "favorables efectos de los precios más fuertes de las materias primas y las condiciones de financiamiento más flexibles sobre algunos países exportadores de materias primas".

En base a todo esto, para América latina prevé que la recuperación se fortalezca, con un crecimiento de 1,9% en 2018 y un 2,6% en 2019, una revisión al alza de 0,2 punto porcentual en este último, sostuvo el FMI en un resumen de su informe.

"El crecimiento global se aceleró desde 2016 y todas las señales apuntan a un continuo avance este año y el próximo", dijo Lagarde en una conferencia de prensa en Davos, aunque advirtió que que sería un error sentirse "satisfechos o complacientes; mucha gente quedó afuera de la recuperación y una quinta parte de los emergentes vieron caer su renta per cápita en 2017".

"Se trata de una revisión alentadora. Pero los dirigentes políticos y las autoridades nacionales deben ser conscientes de que este ímpetu económico es fruto de una confluencia de factores con pocas probabilidades de durar mucho. La crisis financiera internacional parece ser definitivamente cosa del pasado, pero si no se actúa con rapidez para eliminar los obstáculos estructurales al crecimiento, promover la inclusividad del crecimiento y afianzar la resiliencia y los márgenes de maniobra de la política económica, la próxima desaceleración se adelantará y será más difícil de combatir.

Hoy por hoy, todos los gobiernos deben hacerse tres preguntas. Primero, ¿qué podemos hacer para mejorar la eficiencia económica y los niveles de producción a más largo plazo? Segundo, ¿qué podemos hacer para afianzar la resiliencia y la inclusividad, alejando a la vez la probabilidad de que el repunte actual termine coartado por una desaceleración abrupta o incluso una nueva crisis? Tercero, ¿cómo podemos asegurarnos de contar con las herramientas de política necesarias para contrarrestar la próxima desaceleración?", sostiene la publicación del blog del FMI.

En este contexto, es que Macri almorzará con importantes empresarios. El primer mandatario intentará destrabar el flujo de inversiones necesarias para achicar el déficit fiscal y bajar los niveles de pobreza, insistirá en la importancia de las reformas aprobadas en el Congreso y su confianza en la estrategia trazada para aplacar la inflación núcleo, que debió ser recalculada hace pocos días atrás.

Además verá a Angela Merkel para avanzar en un plan de consenso respecto al G20 que se realizará en Buenos Aires. La canciller alemana debió hacer malabares para contener a Donald Trump, que pretendió imponer sus condiciones de America First a la declaración final del G20 de Hamburgo. En este sentido, el presidente no quiere repetir la experiencia de Merkel y juntos trabajarán para acomodar las presiones de Trump y su particular mirada sobre el comercio mundial y la cooperación multilateral.

Luego se verá con Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los líderes mundiales que más foco ha puesto en la relación entre la lógica del trabajo y la infinita creación tecnológica.

Más tarde, se reunirá con directivos poderosos de Temasek International, Total, Cargill, Coca Cola y Lloyd´s. Se trata de una reunión importante, porque son empresas vinculadas a la alimentación, a la agroexportación, la energía y los seguros. Macri pretende que estas compañías multipliquen sus inversiones en la Argentina, para quienes describirá su experiencia en Moscú.

Sobre el final, Macri se encontrará con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, la reina Máxima, Mark Rutte, primer ministro de Holanda, y Alain Berset, presidente de la Confederación Suiza.

Entonces, el presidente también busca aliados para contener la posición proteccionista de Trump y sus intenciones de transformar en papel mojado el acuerdo de París sobre Cambio Climático. Sobre estos temas habrá una formidable batalla política en el G20 de Buenos Aires, y Macri diseña su estrategia diplomática para no repetir los errores de Hamburgo.

Cenará con la delegación y para luego ajustar su discurso ante el Foro Económico Mundial, que pronunciará mañana ante poderosos empresarios y líderes políticos que están en Davos.

Así Macri participa nuevamente de estas jornadas de debate, como ya lo hizo en 2016, a unos meses de haber asumido al frente de la Casa Rosada, aunque en esta ocasión lo hará en su rol de presidente del G20.

En esta ocasión está acompañado por los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Misiones, Hugo Passalacqua; además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La comitiva oficial también contará con la presencia del canciller, Jorge Faurie, y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Energía, Juan José Aranguren; de Producción, Francisco Cabrera; y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.