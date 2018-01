YPF aumentó casi un 5% sus combustibles y más en el Interior

Sorpresivo aunque predecible aumento de los combustibles por parte de YPF, que había quedado rezagada después de los incrementos que aplicaron la semana pasada Shell, Axion, Oil y los otros expendedores. La petrolera de control estatal que domina el 54% del mercado de los combustibles dispuso aumentos que alcanzan el 4,94% para el gasoil, el 4,48% para la nafta Premium y 4% en el caso de la súper.

Aunque no formuló el anuncio de manera oficial, fuentes de la compañía confirmaron a la agencia estatal de noticias Télam la decisión de acompañar los incrementos que ya venían aplicando desde los últimos días el resto de las empresas del sector.

La nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasó a costar de $ 22,66 a $ 23,57 por litro, mientras que la Infinia llegó a $ 27,33 (antes, $ 26,15).

Por su parte, el gasoil común subió de 19,99 el litro a $ 20,79, y el premium (Infinia Diesel) saltó de $ 23,18 a $ 24,22.

Días antes de mediados de mes, la petrolera Oil aumentó sus precios en torno de 6% promedio, y en la misma proporción incrementaron sus productos días después Shell y Axion.

En septiembre, el Gobierno liberó el mercado de combustibles y las petroleras pueden fijar los precios que quieran.

A pesar de que en Capital Federal las subas en promedio oscilan entre un 4 y un 4,5 por ciento, en el resto del país los incrementos fueron de hasta un 6 por ciento, reportaron varios medios del Interior.

Según un repaso del diario Ámbito Financiero, la minidevaluación y la posterior remarcación relevaron a la Argentina del podio regional de naftas. Con u$s 1,18 el litro, el país quedó apenas por arriba del promedio mundial (u$s 1,15), y por detrás de Uruguay (u$s 1,77), Brasil (u$s 1,3) y Chile (u$s 1,3). Por debajo de la Argentina se mantienen Perú (u$s 1,08), Paraguay (u$s 1,06) y Bolivia (u$s 0,54).

Los dos principales componentes del valor de la nafta son el dólar y el precio del barril de crudo. Ambos tuvieron aumentos en estos días impulsando la suba del precio de los combustibles.