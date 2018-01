Vidal le paró el carro a Gribaudo: Se suspende la reforma previsional

El horno no está para bollos y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sabe bien que no le da la nafta para tanto. Por tal motivo, decidió suspender la inminente reforma del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque no trascendió si será definitivo o si esperarán el momento oportuno.

