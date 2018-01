El 1er hombre que dio la vuelta al mundo corriendo

A fines de 1996, el británico Robert Garside quiso ser el 1ro en recorrer el planeta corriendo. Anduvo 48.000 mil kilómetros, le robaron varias veces y se casó con una venezolana. 5 años después culminó la travesía. Y en 2007 entró al Guinness.

Robert Garside nació el 6/01/67. Es un corredor británico acreditado el por el Records Guiness como la 1ra persona en correr alrededor del mundo. Garside comenzó su carrera récord después de 2 intentos abortados desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Londres, Inglaterra. Garside partió de Nueva Delhi, India, el 20/10/1997, completando su carrera en el mismo lugar el 13/06/2003.

Aunque su carrera ha sido cuestionada por algunos corredores de ultra distancia y algunos miembros de la prensa, las publicaciones subsiguientes aclararon varios puntos planteados, como anomalías en su diario en línea y su funcionamiento de la llanura de Nullarbor sin un equipo de apoyo: una hazaña creía que era imposible de acuerdo con las metodologías clásicas de ultrarunning, pero logró utilizar el pensamiento lateral y confiar en el tráfico y en la gente local para que le dejara el agua en su lugar, y destacó los choques de personalidad, enfoque de carrera y acciones que habían engendrado las preocupaciones.

Le gustaba correr, pero no tenía experiencia para las pruebas de larga distancia. No obstante, el joven británico Robert Garside, estudiante de psicología en la Universidad Royal Holloway de Londres y oriundo de la localidad de Stockport, Inglaterra, se lanzó a la travesía el 7/12/96. Ese día se comenzó a gestar la increíble proeza de "The Runningman", tal como él mismo se apodó.

Lo primero que hizo fue averiguar los requisitos que pedía el Guinness para oficializar el intento: debía recorrer la longitud de al menos cuatro continentes cubriendo una distancia de 30.000 kilómetros; también debía cruzar el ecuador una vez y terminar en la misma longitud desde donde comenzó.

Cargando una mochila, el pasaporte, una serie de mapas, una botella de agua, algo de ropa, una pequeña computadora y una cámara de video arrancó la aventura en la plaza Piccadilly Circus, en Londres. Por entonces tenía 28 años y confiaba plenamente en sus condiciones para cumplir con el objetivo de correr entre 40 y 120 kilómetros diarios. Sabía que en todo el trayecto no podía utilizar un medio de transporte, ni siquiera caminar. Solo le permitían volar de un continente a otro. Y también en sus planes contaba con que a medida que conozca diversos sitios su fama se incrementaría y recibiría ayuda económica para los pasajes y otras donaciones.

Luego de transitar por varios países de Europa, en Pakistán sufrió el 1er percance: "Me robaron, cortaron mi tienda con un cuchillo y me quitaron todo. Solo tengo mi ropa y mi pasaporte" , contó en un correo electrónico. La hoja de ruta lo llevó a la India, donde en una locación lo apedrearon y en otro pueblo hasta lo corrieron con un hacha. Aquella etapa fue el peor pasaje. Tenía decidido abandonar. De hecho, desistió momentáneamente. Pero tras recapacitar durante varios días, resolvió reiniciar el viaje.

El camino continuó -ya en 1998- por China, donde tuvo peor suerte: al no tener la documentación requerida, fue arrestado por 30 días de cárcel. Y lo deportaron. ¿Qué pasó después? Dijo que le dieron un día para irse del país, por lo que tuvo que correr "158 kilómetros en un día".

De ahí llegó hasta Hong Kong, voló a Japón y siguió hacia Australia. Su caso ya había llamado la atención de los medios de comunicación. A mediados de 1999 llegó el turno de trasladarse a Sudamérica. Estuvo por Argentina a fines de junio. Con calzas y musculosa negra circuló por el Obelisco, ante la mirada de asombro del resto.

Tras llegar a su casa en Inglaterra, todo lo que quedaba por hacer era esperar a que el Guinness examinara la prueba y lo declarara poseedor del récord mundial, ¿verdad?

Quizás no tan rápido. Sobre su figura se cernía la sombra de la duda. ¿Realmente recorrió toda la distancia? ¿Su aventura fue tan increíble? Había quién afirmaba que mintió más que habló. Y algunos tenían pruebas.

La 1ra persona en cuestionar públicamente las hazañas de Garside fue David Blaikie, un ex corredor de larga distancia y editor de la revista Ultramarathon World. Según el hombre:

"No creo, en base a lo que ha publicado sobre sí mismo en varios sitios webs y lo que ha informado por los medios, que haya corrido completamente cualquiera de las secciones principales del mundo que dice, o incluso una parte sustancial de cualquier sección. Solo un superhombre podría correr entre 40 y 120 kilómetros al día, todos los días, y tan sólo después de meses de entrenamiento y con un equipo de apoyo siguiéndolo de cerca".

Además y como apuntó Blaikie, "nadie en la comunidad de la ultramaratón (una ultramaratón es una carrera de más de 40 kilómetros) había oído hablar de Garside antes". Para el editor había una serie de agujeros importantes en la historia, agujeros que tras algunas investigaciones aseguraba lo siguiente:

•En 1er lugar, el atraco que sufrió en Pakistán era falso. Garside estaba en Londres en ese momento lidiando con una “crisis personal” que tenía que ver con su ex novia. De hecho, Garside se saltó gran parte de la primera etapa en Europa. Es por eso que el punto de partida oficial fue Nueva Delhi, y no Piccadilly Circus.

•En 2do lugar, en diciembre de 1999 aseguró que estaba dirigiéndose solo a la jungla amazónica. Sin embargo, varios testigos lo vieron en Río de Janeiro de fiesta.

•En 3er lugar, incluso si llegara a tener la resistencia para realizar la carrera él mismo, no había forma de que su novia, una estudiante sin experiencia en carreras de larga distancia, pudiera haber seguido su ritmo a través de las peligrosas junglas de México durante 10 días consecutivos. (En realidad, la pareja se saltó 1.000 kilómetros de la carrera, optando por viajar en avión al sur de la frontera con USA).



•¿Qué respondió a esto Garside? El corredor acusó a Blaikie de envidia y de basarse en teorías que no estaban contrastadas. Incluso con esos tres puntos demostrados, Garside decía que había logrado la hazaña. Sin embargo, la gente del Guinness se tomó su tiempo escudriñando las cientos de horas de cintas que Garside les dio, así como los montones de recibos de tarjetas de crédito, registros oficiales y testimonios de testigos.

•Siendo así, si su carrera fue legítima, ¿qué le llevó a mentir en algunos pasajes desde su web? Lo cierto es que a medida que comenzaron a aparecer más mentiras, los que fueron sus aliados comenzaron a abandonarlo. Uno de ellos fue el periodista Peter Hadfield, quién había cubierto la primera parte del intento.