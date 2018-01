Los Increíbles 2, Black Panther y Annihilation entre los más esperados

2017 ha sido un año cinematográficamente satisfactorio. Patty Jenkins dio una lección de realización con su personal Wonder Woman. Dennis Villeneuve demostró que Blade Runner estaba en buenas manos cuando lo encargaron a él de dirigir la secuela. Kumal Nanjiani enseñó cómo se hace una comedia romántica nada edulcorada y que no caiga en clichés con The Big Sick.

Tom Cruise volvió a demostrar que es posible hacer superproducciones de calidad. Además, Greta Gerwig o Sean Baker consiguieron que sus películas independientes se hicieran un hueco en el superpoblado universo cinematográfico.

Y ahora 2018 viene cargado de títulos atrapantes.

El próximo estreno de Marvel podría parecer de inclusión obligada pero es importante porque está dirigido por Ryan Coogler y después de Fruitvale Station y Creed se convirtió en un director atrapante. Protagonizan Chadwick Boseman, el mismo Jordan y Lupita Nyong'o. Un motivo más para esperar el estreno de Black Panther.

Basada en la novela homónima de James VanderMeer, Annihilation es importante por su director y guionista es Alex Garland, más conocido por su guión de Ex Machina. En esta historia de ciencia ficción y fantasía, el marido de una bióloga desaparece. Ella decide participar en una expedición para reconocer una zona comprometida ecológicamente. En la expedición participan también una antropóloga, una topógrafa, una psicóloga y una lingüista. Añadiremos sólo que la bióloga en cuestión es Natalie Portman. Y el marido Oscar Isaac.

Red Sparrow

Jennifer Lawrence repite con el cineasta que la dirigió en las 3 últimas entregas de la franquicia The Hunger Games, Francis Lawrence (mismo apellido, sin parentesco), en esta historia sobre una bailarina que se lesiona y acaba convirtiéndose en una espía entrenada para usar su cuerpo y mente como arma. A juzgar por el tráiler, Red Sparrow promete suspenso, un poco de acción, mucha seducción y a nuestra heroína preferida enfundada en vestidos imposiblemente sexys y luciendo pelucas de todo tipo de colores.

Para los fans de Star Wars es una elección clara. Y para los que no, la curiosidad morbosa por ver cómo tuvo que salvar Ron Howard esta historia después del despido de sus primeros directores, Phil Lord y Christopher Miller, puede ser realmente difícil de ignorar.

Muchos están decepcionados porque esta edición femenina del clásico de ladrones de guante blanco y reparto atractivo no está dirigida por Steven Soderbergh. Pero un título encabezado por Cate Blanchett, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter motiva a cualquiera.

La 2da parte del clásico de animación de Pixar llega 14 años después de que conociéramos a esta familia con superpoderes y problemas para llevar una vida "normal". Habrá qué ver qué le ha deparado el futuro a Elastigirl, su marido y los niños.

First Man

El canadiense Ryan Gosling repite aquí con el director de La La Land Damien Chazelle para explicarnos la historia de Neil Armstrong, el primer astronauta en caminar sobre la Luna.

El hecho de que esté protagonizada por Emily Blunt en el papel de la niñera que todo lo puede y Lin-Manuel Miranda nos hace tener curiosidad. La dirección de Rob Marshall (Chicago) y un reparto complementado por Meryl Streep y Colin Firth también contribuyen.

The Irishman

Martin Scorsese repite con su actor fetiche Robert de Niro e invita a Al Pacino a que se una a la fiesta. Sí, están todos un poco más mayores que cuando se dedicaron a reinventar el cine americano en los años 70. Pero Scorsese recupera el género que mejor se le da en esta historia mafiosa con aires de Goodfellas y The Departed.