Riquelme ya hace campaña y le moja la oreja a Angelici

Boca Juniors tuvo un muy mal arranque de pretemporada 2018 tras caer ante Godoy Cruz de Mendoza, Aldosivo de Mar del Plata y el Superclásico ante River en el que cometió groseros errores en la defensa y su arquero Agustín Rossi, fue uno de los protagonistas apuntados por su bajo nivel.

Por otro lado, el ‘Xeneize’ sumó refuerzos de jerarquía para afrontar la edición 2018 de la Copa Libertadores de América, la Supercopa Argentina frente al ‘Millonario’ en el mes de marzo, la Copa Argentina y la Superliga que lo tiene como líder con puntaje ideal. Con el propósito de afrontar semejantes compromisos, el equipo que comanda el ‘Mellizo’ Guillermo Barros Schelotto incorporó a Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Ramón ‘Wanchope’ Ábila, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso y el regreso de Carlos Tévez tras una mala temporada en el Shanghai Shenhua de China.

En medio de este panorama preocupante para el ‘Xeneize’, Juan Ramón Riquelme manifestó este miércoles (24/01) en un reportaje que concedió al programa No Todo Pasa que se emite por el canal de cable TyC Sports que “si veo que a Boca le sigue costando pelear la Copa Libertadores me sentaré a hablar con todos los dirigentes para ver si necesitan que los ayude. Pero ahora hay que apoyar y tener confianza”.

En medio de rumores sobre una futura candidatura a presidente de Boca por sus declaraciones, el ex ‘10’ boquense adelantó que “espero que, si alguna vez tengo la suerte de estar en ese lugar, me den ocho años (como a Daniel Angelici) para trabajar con tranquilidad” y agregó que “soy bostero, soy hincha. Sufro cuando no gana y soy feliz cuando pierde. Amo al club, conozco muchísimo al club y si en algún momento tengo esa responsabilidad intentaré hacerlo bien”.

En un Urgente24 hemos dicho que el próximo año será un 2019 con muchos desafíos para Mauricio Macri. No sólo porque peleará nuevamente por el sillón de Rivadavia sino también porque Daniel Angelici termina su segundo mandato en el ‘Xeneize’, por lo que no podrá volver a postularse.

Según versiones periodísticas, El ‘Tano’ ya consiguió un posible sucesor: Christian Gribaudo (45), un joven secretario general del club que además trabaja para la gobernación de María Eugenia Vidal como titular del Instituto de Previsión Social.

Eso se verá, pero el máximo ídolo del club de la Ribera ya disparó, y con munición pesada que “llevamos muchos años sin ganar la Copa (Libertadores). La verdad es que nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo. El presidente (Daniel Angelici) intenta hacer las cosas bien desde hace siete años, me parece. Tengo que pensar en ser presidente. Si tengo que tomar la responsabilidad espero que el hincha me dé también 7 años y ganar muchos títulos”.

Otro personaje que podría dar la pelea a favor de la Rosada sería Royco Ferrari, vicepresidente que acompañó a Angelici en las últimas elecciones, que cuenta con gran peso en las Peñas del Interior.

Siempre es una ficha a jugar pero no resulta muy familiar al hincha de Boca, aunque tiene peso propio en la AFA. Su nombre es Juan Carlos Crespi.

Ocurre que ninguno de ellos cuenta con vuelo propio como para asegurarle a Mauricio Macri el camino para volver en 2023 de una manera más fácil y directa.

Es por eso que el mandatario ya baraja sus cartas: La figura de Andrés Ibarra, actual Ministro de Modernización, apareció en el mapa político de Boca desde los rumores. Hombre cercano a Macri, Ibarra fue Gerente General del club entre 2004 y 2007. Su apellido sigue con peso puertas adentro de Boca pero de aquí a dos años el rumbo del club y del país tienen mucho por recorrer. Con una salvedad: a diferencia de lo que ocurre en la camiseta del club, el color amarillo predomina en términos políticos en los pasillos de Boca, advierte Clarín.

Es que Riquelme hizo mover todos los tableros antes del Superclásico del pasado domingo 21/01, que Boca perdió por uno a cero. Una vez pateado el hormiguero comenzaron los llamados telefónicos entre periodistas y dirigentes de Boca, AFA y Casa Rosada.

Angelici tendrá que seguir yendo al psicólogo pero no para cuando deje de estar en el centro la escena mediática del club sino para lograr un serio análisis de los desafíos que se presentarán.

Tras el último Superclásico en Mar del Plata se viralizó una foto de Juan Roman Riquelme abrazado a un hincha de River. En la nota que concedió a TyC Sports, el ídolo de Boca agradeció el cariño de los simpatizantes de otros clubes argentinos que disfrutaron con su fútbol y relató que “y jugaba para poner contentos a los de Boca y tuve la suerte de jugar en el mejor equipo de la historia del club, pero me genera felicidad que me reconozcan hinchas de River, Independiente, Lanús, Huracán...”.

En el tramo final del reportaje, Román anticipó que “creo que en diciembre será mi partido despedida. Apenas lo tenga en claro se va a comunicar y esperemos que la gente lo pueda pasar bien. Voy a intentar que sea en esa fecha”.

Por lo tanto, Riquelme adelantó la posible presencia de Pablo Aimar, que el martes 23/01 se retiró con la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto y con quien mantiene una gran relación desde que tenía 15 años, para ese día y subrayó que “fue un momento muy especial para él y toda su familia. Son jugadores que no se van a repetir más. Siento un cariño y una debilidad muy grande por él. Es mi amigo y nos criamos juntos. En estos días me voy a juntar a hablar. Veremos si se anima a venir a mi despedida. Lo más importante es que me hizo disfrutar mucho dentro de una cancha”.

Acerca de la pobre actuación de Agustín Rossi, Riquelme pidió: “Hay que darle confianza” y aseguró sobre el equipo que “tenemos ilusión de que el equipo nos regale la Copa”.