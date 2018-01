Tiene suerte: De la quiebra a millonario gracias al Bitcoin

“Estoy muy orgulloso de mí mismo”. El rapero Curtis Jackson, conocido profesionalmente como 50 Cent, no puede contener la emoción al ver que la recaudación de su álbum Animal Ambition se disparó de repente. Y todo gracias a que aceptó que sus seguidores lo compraran pagando con bitcoin. El valor de esas ventas se disparó al mismo ritmo que creció el entusiasmo por la criptomoneda y el disco le ha generado, sin esperarlo, un patrimonio adicional de 8,5 millones de dólares.

El artista publicó el trabajo en 2014. Entonces un bitcoin se cambiaba por algo más de 660 dólares. Ahora supera los 11.000 dólares y llegó hace poco más de un mes a negociarse por cerca de 19.000 dólares. “Nada mal para un chico del South Side”, comentaba el cantante en su cuenta de Instagram, que acompañaba con el emoji de un saco de banco con el símbolo del dólar estadounidense.

La entrada cita una nota del portal de noticias de celebridades TMZ, en el que indica que Animal Ambition generó ingresos por valor de 700 bitcoins. La recaudación no es mucha si se piensa en las fortunas que está creando el bitcoin, como la de los gemelos Winklevoss, o el dinero que mueve la industria discográfica. Pero el comentario de 50 Cent refleja más que una sorpresa. Es un grito de desesperación.

El rapero es la personificación de cómo puede derrumbarse el imperio de un artista. Hace dos años, 50 Cent tuvo que declararse en bancarrota porque tenía sus finanzas personales completamente mermadas. Pese a declarar que no podía pagar sus deudas, acudió a las redes sociales para colgar una foto con lotes de efectivo guardados en una nevera. En otra, usó fajos de billetes para escribir “arruinado”. Sin duda, un tipo con suerte.

A little bitcoin anyone? LOL. l know l make you sick but excuse me...I’m getting to the bag #denofthieves pic.twitter.com/DCJu2thDr9

— 50cent (@50cent) 23 de enero de 2018