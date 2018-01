¿Qué bitcoin viene, el que hizo ganar 1.700% o el que cayó 50%?

De haber llegado a cotizar casi US$20 mil antes del 18 de diciembre, hoy las bitcoin pasaron a costar US$11.447.57, luego de haber empinado levemente hacia arriba el serrucho en el que venía transitando producido el brusco descenso navideño.

Durante el foro económico mundial de Davos, que congrega a lo más granado del mundo de los negocios, las criptomonedas no gozaron de buena opinión. Así, el presidente del gigante de servicios financieros UBS, Axel Weber, se expresó en forma particularmente bajista hacia bitcoin, al afirmar que la compañía había aconsejado a los clientes minoristas que no invirtieran en la moneda virtual más deseada en la actualidad. Argumentó que no entienden completamente estos productos y, por lo tanto, deben estar protegidos contra ellos.

Y en una entrevista con CNBC, advirtió que “si hay un cliente minorista afectado en el futuro, la pregunta será de nuevo quién fue el banco que les vendió estos productos y luego los bancos serán culpados nuevamente por lo sucedido".

En un panel especialmente dedicado a analizar el tema, quien es uno de los economistas que mayor conocimiento tiene de burbujas financieras y ganó el premio Nóbel de Economía precisamente por su estudio de esos fenómenos a lo largo de la historia, Robert Shiller, también se mostró muy escéptico a la hora de valorar el futuro del bitcoin. “Es una idea muy interesante. Pero contiene todas las características de una burbuja especulativa”, sostuvo ante Jennifer Zhu Scott, directora de la comunidad de inversores Radian Partners; Neil Rimer, cofundador del fondo de inversión Index Ventures y Cecilia Skingsley, subgobernadora del Banco Central de Suecia, con quien compartía la mesa.

Tal vez por eso, ha apostado por el euro como la moneda mejor posicionada para ser global dentro de 10 años.

Llegado a este punto, en consecuencia, la gran duda en torno de esta criptomoneda por antonomasia entre las 800 que conviven dentro de internet, cuyo atractivo precisamente es no estar respaldada por ningún banco central y encontrarse fuera del alcance de las leyes de “protección” financiera, reside en si se trata de una burbuja a punto de estallido o si coquetea con el piso de valor a partir del cual carreteará un nuevo despegue.

A la Argentina, que reojea el partido por tevé codificada, el vaivén que va de la explosión al resurgimiento, la gloria o Devoto, la sorprende con una presencia más que marginal, siendo que en todo este tiempo apenas hubo una oferta de inmueble expresada en esa criptomoneda.

Podría haberle iluminado al real estate vernáculo un camino alternativo a la coctelera resultante de ponderar la inflación y su correlato contaminante en la dolarización de las cotizaciones, pero hubiese sido sólo una hipótesis aún remota.

Sí, en el terreno hipotecario, a la inextricable ensalada de precios, salarios, tipo de cambio y tasa de interés se la organizó en torno de un indicador indexado como la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), por el que se ajusta el monto de las cuotas en los planes de largo plazo.

La posibilidad de oponer un arbitraje monetario virtual a las manipulaciones regulatorias del gobierno para transferir ingresos y a la abusiva presión impositiva al que somete a la población obligaría a los habitantes a ingresar culturalmente en otra órbita mundial adscripta a las nuevas tecnologías. La traba actualmente se resume en una palabra: desconfianza; y ésta en otra: ignorancia.

De ahí que, al poner sobre el tapete las causas que pueden contribuir a impulsar a las criptomonedas en 2018 y el impacto que causaría en la economía mundial, el docente de la materia Tecnología para los negocios de la Licenciatura en Administración y Sistemas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Luis Paolini, enfatiza que es el momento para el desarrollo de estrategias educativas en cuanto a formación es esta área y qué hay que saber antes de decidir una inversión o no hacerla en bitcoins.

El análisis no se circunscubriría a los sí y los no, sino que entrañaría la versión techno del choque de las civilizaciones de Samuel Huntington publicado en las postrimerías del pasado milenio.

Nada más que, en este caso, se expresa en la confianza que sea capaz de despertar un sistema monetario invisible que sube, frena, baja y vuelve a subir, como un ascensor de rascacielos que hubiera enloquecido, dejándole el corazón en la boca a quienes viajan a bordo. Frente a otro, dominado por las regulaciones de un establishment que vive a la luz del día pero tampoco garantiza nada. La crisis subprime de hace 10 años, que alteró las finanzas y el comercio en todo el mundo, sembró un tendal de damnificados para que un puñado de magnates se volviera más rico.

Que conste en actas

Nadie sabe cuántos dólares propaga por el mundo la Reserva Federal ni euros difunde el BCE, pero sí consta en libros contables virtuales muy complicados de adulterar que hay una base monetaria de bitcoin que actualmente registra unos 17 millones y que el máximo tolerado en el círculo de la criptomoneda asciende a 21 millones de unidades, sin que ningún banco central del planeta pueda intervenir.

Aunque sí afectarlo, como sucedió cuando al darse vuelta la página de 2017, cuando una ola de incertidumbre ante amenazas regulatorias en mercados asiáticos como Corea del Sur y China gatilló una venta masiva que desplomó la cotización. Ante el temor de los comerciantes de que el gobierno tomara medidas drásticas de control, guiados por informes engañosos de una persecución indiscriminada a esas transacciones virtuales, hubo un desprendimiento masivo de posiciones que le pegaron de lleno y trasladaron de lleno su efecto al sistema global, del que representan del 20%.

Coincidió con que China también había prohibido los intercambios de cripto-divisas y la corrida tomó mayor velocidad hasta que se detuvo a mitad de camino y ahora la referencia de las bitcoin se situó en la primera decena de bucks.

En este punto, se confunden las fortalezas y debilidades del medio de pago digital creado por hace menos de una década tras el estallido de Lehman Brothers en Estados Unidos, con el efecto cascada que desató en el mundo y las autoridades regulatorias reorientaron decidiendo quiénes serían ganadores a expensas de a quiénes elegiría como perdedores.

La clave del éxito de su nacimiento fue opacidad e inmediatez para resolver los problemas de seguridad que suponen los intercambios descentralizados, o sea, la desregulación, que en estos días precisamente se esgrime ante los inversores como el talón de Aquiles.

Las continuas restricciones los principales reguladores a nivel mundial y la falta de apoyo del sector financiero minan la confianza en el sistema de las criptomonedas y lo ponen en tela de juicio, justo cuando cada vez más países lo aceptan como moneda de curso legal, como fue el caso en Japón hace poco.

Si algo es indiscutible en cuanto a las transacciones de los usuarios en bitcoin, es su almacenamiento en el revolucionario esquema de cadenas de bloques o registros enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad, conocido como blockchain.

Se trata de una arquitectura de software descentralizada, no hackeable, imborrable y por la que cada operación es validada por todo el sistema.

Funciona como un gigantesco libro de cuentas, una base de datos distribuida y segura (gracias al cifrado) que, más allá de la suerte que corra su descendiente dilecto, las bitcoin, en el futuro permitirá reemplazar desde la tradicional “nube” de datos en manos de empresas, pasando por el fondeo de proyectos de la economía real, hasta la actividad comercial de muchas empresas que se decidan a esquivar a los bancos y sus comisiones abusivas y en forma instantánea prenderá la luz a miles y miles de kilómetros de distancia.

Al concentrar el blockchain tres características difíciles de reunir: descentralización, globalidad y anonimato, que permiten que miles de nodos de una red puedan interactuar y escribir códigos sin que haya un nodo central que les organice, las criptomonedas atraen como un imán a hackers, narcotraficantes y dinero en negro en general, que escapan al cerco que se les han ido tendiendo los bancos y las agencias nacionales de seguridad con las leyes antilavado y de combate al terrorismo.

Despierta pasiones pero también objeciones: al profesor de Yale no lo convence la base tecnológica blockchain. “¿Qué pasa si se estropea el ordenador en el que tengo guardados los bitcoins? ¿Y si desaparecen las contraseñas”, preguntó, muy escéptico, Shiller a su compañera de panel Jennifer Zhu, directiva de la comunidad de inversores Radian Partnets y entusiasta defensora de las monedas virtuales.

Pero el refugio que brinda el bitcoin que se compra en mercados (o exchanges) y se lo deposita y conserva en una billetera virtual (o wallet), constituye a su vez un reaseguro de que ningún político podrá hacer uso de la “maquinita” cuando quiera crear más dinero, con lo cual hay una delgada línea roja que separa la legalidad de la ilegalidad, y por ella transita la guerra entre reguladores y rebeldes.

La salvedad sería que cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos, que corrió como reguero de pólvora en la comunidad financiera internacional afectándole la vida cotidiana a la mayoría de los habitantes del planeta, así como en los corralitos, corralones y default de Argentina del comienzo del milenio, Satoshi Nakamoto todavía no había inventado la criptomoneda líder de nuestros días.