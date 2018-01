Macri se reunió con Infantino, ¿para 'manguearle' 500 entradas Rosadas?

"Espero venir este año tres veces a Rusia porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años y quiere venir al Mundial. Me habla todo el día de Argentina. (Vamos a estar) en los dos primeros partidos de Argentina, pero la tercera vez espero que sea para la final y tengamos más suerte que en Brasil. Pero bueno, lo importante es competir bien. Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial", bromeó el presidente Macri, frente a un Vladimir Putin al que no le pudo robar siquiera una carcajada.

Según parece, el objetivo del presidente es muy concreto y ya está trabajando para no quedarse afuera.

Así lo confirmaron los periodistas Julio Blanck y Eduardo Van der Kooy en su programa semanal 'Código Político' (TN), tras los rumores de pasillo que salieron de Casa Rosada. Es que el encargado de la tarea es el secretario general Fernando De Andreis, quien al momento de asumir se encargó del entonces Fútbol Para Todos.

En total serían 1.700 entradas las que le corresponderían a cada federación, por lo que cada uno de los países están mangueando la parte que les corresponde. Es por eso que De Andreis está tratando de obtener 500, aunque aún no trascendió para qué quiere tantas (o para quiénes).

Lo cierto es que quienes trabajan en Balcarce 50 ya especulan la posibilidad de poder ir a algún partido de la Selección.

Macri ya sacó la cuenta para sus dos partidos primeros...

Según la FIFA, desde el inicio del periodo de ventas el pasado 5 de diciembre, se han solicitado 4.021.211 de entradas.

Los seguidores de todo el mundo tienen aún la posibilidad de participar en el Mundial de la FIFA, ya que el presente periodo de venta de entradas concluye a las 12 h (hora de Moscú) del próximo 31 de enero. Hasta ese momento, la única plataforma en la que se podrá seguir solicitando entradas es FIFA.com/tickets.

Hasta la fecha, la mayoría de las solicitudes provienen de Rusia; y los diez países que siguen a Rusia en número de entradas solicitadas son los siguientes: Alemania, Argentina, México, Brasil, Perú, Polonia, España, Colombia, EEUU y los Países Bajos. En total, la demanda internacional representa el 45%.

¿Quién es De Andreis, el ex "cuñado" de Macri?

Interesante el pequeño recorte que armó El Cronista al momento de asumir el ex titular del Ente de Turismo porteño como secretario general de Presidencia:

De Andreis llegó al cargo el 10/12/2015 gracias a su estrecha relación con el electo presidente Mauricio Macri y el electo jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Él comenzó en 2007 una carrera ascendente dentro del macrismo cuando reemplazó al jefe de Gabinete Marcos Peña como legislador porteño. Luego, en 2009, encabezó la lista para renovar su banca, y en 2011 fue electo presidente del bloque.

Dentro del PRO aseguran que De Andreis recalará en el gabinete nacional como ‘premio‘ por haber liderado la última campaña de Rodríguez Larreta junto con el asesor en comunicación Jorge Greco, además de tener línea directa con Macri y con Peña.

Su padre falleció antes de su nacimiento y su madre, Patricia Langan, volvió a formar pareja con el corredor de autos Juan Manuel Bordeau, padre de Ivonne Bordeau, ex esposa de Mauricio Macri y madre de tres de sus hijos.

El legislador, que considera a Ivonne como una media hermana pese a no tener vínculos biológicos, cultivó a través de ella el vínculo que mantiene con Macri desde su juventud.

Fanático de River Plate, padre de Félix, un bebé de dos meses y medio, y licenciado en Administración (UBA), el joven PRO también declara que ‘ama andar en moto‘, de acuerdo a su sitio web personal.

Asimismo, tiene otro antecedente político en su árbol genealógico: su abuelo paterno fue diputado por el Socialismo entre 1914 y 1928.

"Parece una rareza pero mis pares socialistas me explicaron que mi abuelo pertenecía a una rama conservadora del partido. La misma en la que estaba el abuelo de Federico Pinedo", explicó el futuro funcionario en alguna oportunidad a El Cronista.