Boudou al desnudo: "Ser padre me hizo sentir más sexy y fogoso"

Estos son los titulares de la semana que nadie te contó ni vas a ver en ningún lado, porque son... ¡Las FAKE NEWS de Urgente24!

POLÍTICA

Mauricio Macri defendió el uso de la palabra "atractividades". El Presidente dijo que se trata de un vocablo de absoluta "validancia" que define con "certecidad" todo lo "potencible" que es el país.

Tras ser echado del Gobierno, Díaz Gilligan se compró una isla y fundó su propio paraíso offshore. El exfuncionario invirtió parte de los fondos escondidos e invitó al ministro Luis Caputo a ser parte de esta fantástica y sospechosa aventura.

SOCIALES

En un emotivo acto, dejan inaugurada la pista de autitos chocadores "Chano Charpentier". El exlíder de Tan Biónica se mostró conmovido por haberse convertido en inspiración e invitó a "estrellarse sanamente y en familia".

Feministas marcharon por inclusión de mujeres colectiveras. "Peleamos por el derecho a que también a nosotras nos corten un dedo en un asalto", afirmó la líder de la agrupación Concha al Volante.

CIENCIA

Fracasa nueva droga contra el mal de Parkinson: Prospecto indicaba "no batir". La fallida introducción de fármaco generó un fuerte impacto en el laboratorio fabricante: "Esto nos sacudió", dijeron.

Neurocientíficos advierten que el tiempo libre produce pensar y pensar puede ocasionar la muerte y la muerte no es buena para el cerebro. Según una investigación de la Universidad de Harbridge financiada por el Gobierno de Filipinas y el ministerio de Trabajo de Inglaterra, la única salida a este mal social sería regresar a una jornada laboral de entre 15 y 20 horas.

Descubren que la vida produce ansiedad.Estar vivo sería la raíz de toda angustia, incomodidad y miedo, demuestra un estudio de la Universidad de Massachusekistán. La única cura segura sería la muerte.

Esta sección es patrocinada por:

TECNOLOGÍA

Conductor de Uber lloró frente a pasajera porque se le acabaron los caramelos. En Japón, chofer perteneciente a la empresa ya había saltado por un precipicio por la misma razón. La compañía considera lanzar aplicación "Uber-S", una plataforma de asistencia al chofer de Uber suicida.

Google lanzará un lanzamiento. Facebook y Tesla intentan lanzar sus propios lanzamientos lo antes posible. Kim Kardashian anunció que cuando lancen el lanzamiento, lo fotografiará con su ano, siguiendo la nueva moda del "Butt Selfie". El lanzamiento habló y dijo: "Láncenme y seré millones".

Nueva aplicación Electric-X disparará descarga eléctrica sobre el dedo cuando uno se tiente de escribirle a indeseables del pasado. La plataforma está destinada a masoquistas y melancólicos con dificultades para dejar de amar.

POLICIALES

Una joven en Miami se electrocutó con la aplicación Electric-X, por no poder parar de escribirle al ex novio a pesar de múltiples descargas eléctricas

Rebecca "Becky" Sánchez había programado todo para no poder comunicarse con él nunca más en la vida. Kevin, su novio de los 13 a los 17 años, formaba parte de su "Lista de Indeseables del Pasado" en la aplicación Electric-X. Pero cuando descubrió que Kevin estaba teniendo un amorío con su mejor amiga, Vanessa, Becky no pudo contenter su ira y comenzó a mandarle mensajes de texto sin control, a pesar de los choques eléctricos cada vez más fuertes en su dedo. Rebecca no sabía que las descargas eléctricas de la aplicación van subiendo de voltaje ante cada nuevo mensaje enviado a un Indeseable. Lo que al principio le ocasionó un leve cosquilleo, se transformó luego en contracciones musculares. Ni eso la detuvo. Becky llegó con un paro cardíaco al Downtown Miami Hospital, donde lograron reanimarla. Actualmente se encuentra en recuperación, bajo custodia y aislada de su celular por orden del departamento de Estado.

INTERNACIONALES

El sueño húmedo de Donald Trump:

sueno-humedo.jpg

Ríase, pero esto pasó en serio...

En un concurso de belleza de camellos en Arabia Saudita, 12 animales fueron descalificados al constatarse que habían recibido inyecciones de botox para hacer sus labios más prominentes.

(The Guardian, 24/01/2018)