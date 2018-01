Cuando Argentina perdió la confianza de USA

Durante el siglo 20, 2 acontecimientos sacudieron al mundo: la 1ra. Guerra Mundial (1914/1918), y la 2da. Guerra Mundial (1939/1945).

Gobernaba Roberto Marcelino Ortiz cuando Adolfo Hitler avanzó sobre Checoslovaquia y Polonia, iniciándose las hostilidades del 2do. conflicto.

Durante todo el período, una porción muy importante de la Argentina mantuvo una política opuesta a los intereses estadounidenses y británicos, y una declarada simpatía por los países del Eje, en especial Alemania e Italia. Esta simpatía se relacionaba con intereses comerciales, por un lado; pero también con algunos simpatías del nacionalismo criollo con el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano.

En el caso del comercio, se volvió inviable con el bloqueo del comercio marítimo que se impuso a los países del Eje. Por ese entonces la Argentina era una potencia cerealera y pecuaria que provocaba ingresos abundantes de divisas al Banco Central.

Para mantener este flujo se mejoraron los vínculos con los Aliados, en particular el Reino Unido, que dependía de los suministros de carnes argentinas.

Hubo quienes reclamaron intervenir activamente en el conflicto y fueron llamados "aliadófilos", pero prevaleció la idea de la neutralidad declarada el 04/09/1939, tal como había ocurrido en la 1ra. Guerra.

Pero la neutralidad en la 1ra. Guerra fue con un 'guiño' del Reino Unido mientras que la neutralidad en la 2da. Guerra resultó un escenario global diferente, que probablemente la sociedad argentina no quiso descubrir.

En 1940 fue visible una organización llamada "Acción Argentina", que propiciaba el ingreso de Argentina a la guerra respaldando a los Aliados.

El riesgo era evidente: aún estando en posición neutral, los buques "Uruguay" y "Victoria" fueron atacados en el Océano Atlántico: el "Uruguay" fue hundido por el submarino alemán U-37, y el "Victoria" fue averiado por el U-201.

Brasil y Argentina ante la 2da Guerra Mundial



Por entonces, también USA mantenía una suerte de neutralidad, y habia una considerable simpatía con Alemania en sectores de la sociedad estadounidense, lo que se rompió con el ataque del Imperio del Japón a la bahía de Pearl Harbor, el 07/12/1941.

Entonces, USA promovió la Conferencia de Río de Janeiro (Brasil) de 1942, reclamando a todos los países presentes que ingresaran a la guerra.

Mientras combatía contra Alemania, Japón e Italia, USA también competía con el Reino Unido para asumir el liderazgo global (y regional), y con la URSS por la conquista territorial de Europa y Asia.

En la Conferencia Panamericana, la diplomacia argentina obstaculizó la estrategia estadounidense por alcanzar la cooperación de los países latinoamericanos, y como respuesta, USA impuso a la Argentina un embargo total de armas, la suspensión de los créditos y la reducción en el suministro de petróleo y maquinaria.

La presidencia de Ortiz finalizó en junio de 1942, cuando asumió el vicepresidente Ramón S. Castillo, quien compartía el principio de neutralidad. Sin embargo, el 04/06/1943 ocurrió el golpe de Estado que llevó al poder al general Arturo Rawson.

En la trama del golpe fue fundamental el grupo de coroneles y tenientes coroneles conocido como GOU (Grupo de Oficiales Unidos), donde prevalecían las simpatías con Alemania e Italia. Uno de sus líderes, Juan Domingo Perón, había sido agregado militar en Italia, aprovechando para viajar a Alemania.

Hacia fines de 1943, aumentaron las presiones estadounidenses y el secretario de Estado, Cordell Hull, suspendió los permisos de exportación para casi 16.000 embarques acordados con anterioridad al 01/05/1943. La medida privó a la Argentina de maquinarias, materias primas y artículos manufacturados imprescindibles, lo que hizo perder competitividad ante la competencia brasileña, con quien USA había trabado una alianza.

Argentina durante la 2da. Guerra Mundial



En 1940, Brasil firmó el Tratado de Neutralidad, de acuerdo a la estrategia trazada en La Habana (Cuba), en la 1ra. Reunión de Consulta de los Países Americanos.

Pero en febrero de aquel año, pese a la neutralidad, Brasil permitió que el crucero inglés HMS Hawkins, al mando del almirante Sir Henry Hardwood, hundiera en sus aguas al buque mercante alemán Wakama, y tomara como prisioneros a los sobrevivientes: 10 oficiales y 36 tripulantes, todos enviados a Inglaterra.

A mediados de 1941, una escuadra de 4 cruceros y 5 destructores de la US Navy inició operaciones de patrullaje en los puertos de Recife y Salvador de Bahía. En agosto, USA inició el transporte de pertrechos hacia África haciendo escala en bases militares de Brasil.

El 10/12/1941, aviones estadounidenses tipo Catalina, con base en Natal, iniciaron operaciones desde bases brasileras para limitar la acción de los submarinos alemanes en el Atlántico Sur.

El 15/07/1942 los regimientos aéreos brasileros fueron adaptados al combate especializado y USA le otorgó a Brasil aviones de entrenamiento y combate, aún cuando Brasil todavía era neutral. Pero Brasil ya prestaba su litoral maritimo para que buques británicos y estadounidenses acosaran a todo buque que no llevara carga a los Aliados en guerra.

A partir del 15/02/1942, Alemania inició el hundimiento de más de 20 mercantes brasileros.

Circularon rumores nunca confirmados que ubmarinos estadounidenses habían hundido a algunos de los mercantes brasileros para forzar al presidente Getulio Vargas a declararle la guerra al Eje.

El 4to. Reich en Argentina



Una vez que la guerra fue declarada, los buques de guerra brasileros se sumaron a las fuerzas navales estadounidenses y británicas en la cacería de submarinos alemanes e italianos en las costas de Brasil.

El 23/11/1943 fue creada la Fuerza Expedicionaria Brasilera, y en diciembre se organizó el 1er. Grupo de Aviación de Caza: Brasil iba a la guerra.

La presión estadounidense era insostenible para la Argentina.

La Argentina buscó adquirir armamento en USA y no lo consiguió. Entonces, el coronel Enrique González, secretario general de la Presidencia, decidió enviar a un oficial argentino a Berlín para comprar armamento pero fue detenido en el Caribe por autoridades británicas, ocurriendo un escándalo internacional de grandes proporciones.

Entonces, para tranquilizar la región, el canciller Alberto Gilbert confirmó que la Argentina le declararía la guerra al Eje.

El GOU se reunió para tratar el tema. El coronel González y el general Eduardo Ávalos apoyaron al gobierno, pero la mayoría de los presentes reclamaba mantener la neutralidad.

Perón decidió no alinearse con ninguno de los bandos. El 26/01/1944, el gobierno argentino rompió relaciones diplomáticas con Alemania y Japón (Italia ya estaba ocupada por los aliados).

3 semanas después, los miembros del GOU, probablemente alentados por Perón, exigieron la renuncia de González y Gilbert.

El presidente Pedro Pablo Ramírez quedó en manos de Perón, quien agitó el fantasma de que el gobierno se aprestaba a enviar tropas contra Japón.

Ramírez no supo convencer a los oficiales del Ejército que se trataba sólo de rumores. En los días siguientes, Ramírez presentó 3 veces su renuncia a la Presidencia.

En Washington DC, Cordell Hull fue reemplazado en forma interina por Edward Stettinius, más comprensivo con la Argentina, y le informó al presidente Franklin Delano Roosevelt: "He revisado cuidadosamente con el FBI nuestras acusaciones contra la Argentina y puedo concluir con seguridad que si bien es cierto que hasta hace un año hubo indicios sustantivos de ligazones con el Eje, tal situación ya no existe. Nuestro antagonismo actual se basa más bien en un sentimiento emocional, presente en nuestro pueblo y gobierno. Nos guste o no, Perón permanecerá en el poder [...]".

Hotel Eden, un hotel nazi en Argentina



Summer Welles, un alto funcionario estadounidense, informó la preocupación estadounidense por las consecuencias en la opinión pública latinoamericana de la ofensiva lanzada contra la Argentina: "Cuando la bandera argentina aparecía en las pantallas cinematográficas de los países hispanoamericanos era saludada con vivos aplausos, mientras que se acogían con silbatinas todavía más fuertes las imágenes de las personas consideradas responsables de la política de los Estados Unidos".

Argentina le declaró la guerra a Alemania y Japón el 27/03/1945, bajo la presidencia de Edelmiro Farrell, el hombre que impulsaba Perón.