"Los dólares abundan. Lo que abunda es la montaña de deuda en dólares"

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). La macroeconomía no es tan difícil de entender, solo que entre los medios, los gobiernos y algunos cómplices sin querer, se ocupan cada uno de desinformar de tal manera que Ud. se aburra, deje de escuchar, leer y/o ver un programa de economía.

Entonces, generalmente, la población estructura su pensamiento de acuerdo a su estado actual, sus recuerdos a períodos pasados y no se involucra en cómo es la realidad y el futuro de la salud económica y financiera de su país. Y sale a comprar dólares en manada, a realizar plazos fijos en manada o acumular mercadería en manada.

Sin embargo, la salud económica de un país es absolutamente comparable con la de una familia, ya sea que realice trabajos y los facture o bien que los ingresos sean salarios.

Por ejemplo,

-¿Qué es el PBI...?

-El producto interno bruto (PIB),​​ conocido también como Producto Interior Bruto o Producto Bruto Interno (PBI),​​ es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, normalmente medido en un año.

En su caso, sería lo que Ud. gana durante un año, antes de impuestos.

-¿Qué es es Déficit Fiscal...?

-Está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos en un Estado. Es decir que una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, es decir a los ingresos.

En su caso sería, claramente, que sus ingresos no le alcanzan para cubrir sus necesidades.

-Pues sigamos, ¿Qué es el Gasto Público...?

-El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público, tanto en la adquisición de bienes y servicios como en la prestación de subsidios y transferencias. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado.

En su caso, es lisa y llanamente lo que Ud. gasta durante el año para satisfacer sus necesidades.

Ahora bien, cuando una familia tiene un déficit del 10%, puede hacer dos cosas:

> gastar menos, lo ideal sería que ese desfasaje tienda a 0 lo mas rápido posible; o bien

> endeudarse mientras intenta, de forma gradual, cubrir ese agujero con la tarjeta de crédito o un préstamo personal. Pero aquí ya empiezan a jugarle los intereses que le va a cobrar su banco por el dinero prestado.

Lo ideal también es que Ud. logre facturar más, o que le aumenten el salario mensual. Pero eso ya no depende sólo de Ud. sino de la circunstancias y coyuntura.

Al un país le pasa lo mismo: necesita crecer, para recaudar más impuestos y cubrir su agujero. Mientras, intenta crecer, toma deuda y va tapando los agujeros.

¿Cuál es la realidad hoy de no "un país", sino de Argentina?

> Déficit Fiscal nacional, 10% del PBI.

> Déficit Financiero, Comercial y Turístico récord: US$ 35.000 millones para 2018.

-¿Está recortando gastos el Estado que, de verdad, muevan la relación Deuda/PBI?

-Absolutamente no.

-¿Está creando las condiciones para facturar más..?

-Absolutamente no. Pero, sin embargo, lo reemplaza aumentando los impuestos a la población.

-Entonces, ¿cómo va a hacer para "parar la olla" de los US$ 35.000 millones si no modifica sus usos y costumbres, es decir, poner en marcha un Plan tendiente a lograr ese objetivo?

-La respuesta es que no lo piensa en hacer como lo haría una familia responsable, sino que lo hace emitiendo más y más deuda hacia adentro y hacia afuera. Deuda externa e interna.

Cuando Ud. lee que las reservas del BCRA crecen, está asistiendo a una gran mentira, peligrosa mentira. Lo que aumenta son las deudas. Los dólares que ingresan y se atesoran en el BCRA hay que devolverlos.

Las reservas se generan exportando más bienes y servicios de los que importamos; cuando más turistas visitan nuestros país y dejan sus dólares.

También se generan por la llegada de inversiones para la economía real, quienes los venden, lo transforman en pesos y lo destinan a la producción

En el Presupuesto 2017 calcularon un Déficit Comercial de US$ 4.500 millones, finalmente fue de US$ 9.000 millones: no sólo no ingresaron dólares sino que se fueron mas de lo que proyectó el Gobierno.

El déficit por turismo también fue récord: es decir, se fueron dólares.

Y de la llegada de inversiones ni siquiera cabe mencionarlo... sólo conque Ud. sepa que por fugar divisas al exterior tiene que pagar el 5%, mientras que en un país como Paraguay no llega ni a una décima parte.

Eso sí: ahora Ud. podrá ir a lugares como Farmacity y pagar en dólares, cambiarlos sin ningún problema. Pero lo invitan a pensar en pesos a través de los medios de comunicación, con portadas de diarios que dan pena.

El ministro Nicolás Dujovne manifiesta, sin ponerse 'colorado', que si no se utiliza en las paritarias la cláusula-gatillo, esto ayudaría a contener la inflación.

El Banco Central en un bimestre pegó una voltereta y ya se nota que el Plan Durar empieza a tambalear.

El dólar va seguir subiendo. Les mienten cuando algunos "cómplices" por ignorancia -o por quien sabe qué interés perseguirán- dicen que los dólares abundan. Lo que abunda es la montaña de deuda en dólares que deberemos afrontar en un mundo donde las tasas van a subir y el dólar se va a fortalecer.

El atraso del tipo de cambio es el menor de los problemas que tenemos. Sin embargo, suele ser el mayor cuando se utiliza su apreciación para licuar gastos.

El mayor de los problemas no se está atacando tal como debiera atacarse a un enemigo que quiere intrusar nuestra propiedad. Con esa voluntad debe hacerse, cueste lo que cueste políticamente hablando, y ese se llama Gasto Público.

El mundo empezó a cambiar, y esta familia sigue creyendo que en el Banco le van a aumentar el límite de la tarjeta. Cuando se lo nieguen, van a acudir al prestamista de la esquina, ese que te mata a tasa de interés y te exige cosas que vos, cuando pudiste, no quisiste hacer. El Fondo Monetario Internacional ya se frota las manos. Volver con la frente marchita al prestamista de ultima instancia va a ser este año.

Estamos al borde del descontrol de la economía y la familia anda por ahí de vacaciones. Cuidado.

-En Mercados ¿puede durar hasta mediados de Febrero la fiesta?

-Quizá sí, pero con mayor selectividad. Los bancos ya están avisando que termina el carnaval y se apaga la luz.

Lo mismo para el resto de los mercados del mundo: subieron en un mes lo que se espera en todo el año, seguramente se van a acomodar de la mano de la plata no tan barata y el dólar mas fuerte.

El Oro y la Plata pueden ser un buen negocio en 2018/2019.

Y Brasil, que Lula sí, que Lula no. Esperar y ver aunque suba y la miremos de afuera. Nadie se funde por tomar ganancias y es de buena educación dejar que otros ganen.