¿Recuerdan a Szpolsky? Detenido Martínez Rojas amenaza con 'hablar'

Daniel Mercado, abogado del ex dueño de Tiempo Argentino, Mariano Martínez Rojas, decidió presionar a alguien que no consigue precisarse pero amenazó que su cliente podría declarar como testigo arrepentido.

"No sabemos si va a haber extradición aún, si va a estar preso en Argentina, si va a ser deportado por el tema de la Visa. Son alternativas que se van a evaluar recién en la semana que viene", dijo Mercado al bisemanario Perfil.

"Cuando pise suelo argentino, se va a evaluar la posibilidad de declarar como testigo arrepentido", agregó Mercado.

El expediente de Martínez Rojas está en manos del juez en lo Penal Económico, Gustavo Meirovich.

Alejandro Sánchez Kalbermatten, exabogado de Martinez Rojas, dijo que mientras el detenido fue su cliente, había conseguido una "Visa provisoria".

Su explicación: "Nosotros habíamos conseguido una audiencia para febrero de 2019 en Estados Unidos para pedir justamente asilo por razones humanitarias, considerando que en la Argentina sufría de una persecución política. Y por ese motivo le dieron una Visa provisoria de 6 meses".

De todos modos, la Visa no fue argumento suficiente para evitar la detención solicitada: "La Visa provisoria no tiene nada que ver. No se lo detuvo antes porque la orden de captura se estaba revisando y traduciendo y recién se había hecho efectiva en noviembre del año pasado".

La causa se inició por una denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por el chofer de Martínez Rojas.

La maniobra se habría llevado adelante a través de las denominadas "DJAI", declaraciones juradas "aprobadas por la vía administrativa, mediante la presentación de documentación falsa, y/o mediante la inserción de datos falsos en las declaraciones juradas" para hacer operaciones comerciales a través del valor de dólar oficial.

De acuerdo a allegados a la investigación, la visa que tiene Martínez Rojas para permanecer en USA está vencida, circunstancia que determinó su detención por las autoridades estadounidense, y facilitaría una rápida deportación a la Argentina.

En agosto 2017, Meirovich ordenó la detención de Martínez Rojas, ex dueño del diario Tiempo Argentino y de radio América (cuando le transfirió las acciones Sergio Szpolsky), en una causa en la que está acusado de presunto lavado de $ 200 millones.

Es una investigación conocida como la "mafia de los contenedores", que se inició por una denuncia presentada por el entonces titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

En el expediente se investiga a 56 empresas fantasmas que utilizaban las ex DJAI (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación) para conseguir dólares cuando regían las restricciones cambiarias.

Martínez Rojas y otras personas se aseguraban el giro de dólares a cuentas registradas en bancos del exterior.