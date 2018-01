Las mayores frustraciones de Mirtha Legrand

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand conversaba con uno de sus invitados -el cocinero Donato De Santis-. El cocinero italiano revelaba que tenía un inconveniente a la hora de realizar su empleo y esto implicaba no poder preparar bien el arroz hervido.

Manteniendo el hilo de la conversación, llegó el momento de que la Chiqui contara cuáles eran las suyas: "Yo no sé cocinar. Y yo no pienso en la edad que tengo y siempre digo: 'Cuando sea grande voy a aprender a cocinar' ". Entre risas con sus invitados, la 'Chiqui' agregó: "Porque es una frustración en mi vida".

Pero no es la única, también cconfesó que no sabe hablar inglés. “Estudié inglés y nunca aprendí. Hablo bien francés, pero no hablo inglés. ¡Y no sé cocinar! No sé hacer nada". Finalmente, concluyó diciendo: " Paso de largo -en referencia a la cocina-… ¡No sé hacer ni un té!", finalizó.

Con seriedad, Mirtha Legrand manifestó su preocupación y dijo "es una frustración en mi vida", frente a las risas cómplices de sus otros invitados: Juana Viale, Luis Novaresio, Gael García Bernal y Gastón Soffritti.