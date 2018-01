Loris Zanatta se expresó este domingo en una entrevista radial a través del programa Sin saco y Corbata de Claudio M. Chiaruttini. Alli, vía telefónica aseguró que América Latina está lejos de ser anti populista y afirmó que: “Tendremos cada vez más populismo en todo el mundo, un poco puede ser útil, el populismo forma parte de la democracia, el problema es qué dosis de populismo, el problema histórico de América Latina no es la pequeña dosis ùtiles de populismo, sino que muchas veces se ha convertido en régimen, o sea que ha destruido todas las instituciones que limitan el monopolio del poder. Es un deseo ese de que se están terminando los regímenes populistas, en algunos países se va a realizar, en otros países todavía no".

Sin embargo, aseguró que el gobierno argentino está lejos de ese modelo político, “Cambiemos no cabe en el concepto de populismo, no pienso dar una opinión positiva o negativa del macrismo, pero no creo que la realidad o la política argentina caiga para nada dentro de los fenómenos populistas, porque una dimensión fundamental de los populismos es una concepción religiosa de la política, y de eso estamos totalmente lejos”, aseguró.

Del mismo modo, Zanatta consideró que el Peronismo se encuentra actualmente en “una encrucijada muy compleja”, pues a su juicio, la ex presidente Cristina Fernández no sólo perdió elecciones, sino también la credibilidad, “entonces en el peronismo se preguntan qué vamos a hacer, a transformarnos en un partido, o volvemos a las andadas, ya que tenemos un Gobierno no peronista formamos un conjunto nacional popular, incluida CFK y que caiga este gobierno”, expresó.

Igualmente, indicó que a todos los argentinos le debería interesar un sistema político institucional estable “porque la idea de que un Gobierno no representa lo nacional popular, significaría volver a caer en lo que siempre fue la inestabilidad política argentina, que si no fuesen tenido toda esta historia, fuera un país más próspero y más rico de lo que es”.

Asimismo, al hablar de las relaciones sindicalistas y Gobierno, dijo “los antecedentes no son favorables, sino la gano Alfonsin o De la Rua, por qué debería ganarla Macri. Pero la Argentina no es la misma de Alfonsin y De la Rua, ahora creció la consciencia de la importancia de la institucionalidad más allá de quien sea gobierno en la sociedad Argentina… Los dirigentes del sindicalismo siguen siendo los mismos del pasado, los mismos de hace 30 años, están en otro mundo… el sindicalismo si piensa tener más poder del que tiene puede fracasar y ojalá fracase, porque el sindicalismo en Argentina necesita una radical renovación”, sentenció.

Por otro lado, y en referencia al tema del populismo, habló sobre la situación de Venezuela: Nadie puede definir el futuro de Venezuela, la situación de Venezuela demuestra como un exceso de ideologización y de ebriedad ideológica llevan a extremos realmente terribles y las consecuencias las pagan los venezolanos de a pie.