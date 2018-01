Intervendrán el SOEME y Uruguay atrasa el traslado de Balcedo

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) en el marco de la investigación contra su titular, Marcelo Balcedo, y otro miembro del consejo directivo, Mauricio Yebra.

A comienzos de enero, Kreplak había allanado 3 sedes del Soeme para buscar documentación vinculada a la causa en la que se investigan operaciones de lavado de dinero por un monto superior a los $80.000.000 y que tiene como imputados al secretario general del gremio, Marcelo Balcedo (detenido en Uruguay), su mujer, Paola Fiege, y Yebra, que ya fue procesado.

Los operativos fueron realizados por personal de la Gendarmería Nacional en la sede central del gremio, en la Ciudad de Buenos Aires, y en las dos delegaciones de La Plata, ubicadas en la avenida 1 entre 55 y 56 y en la calle 15 y 57.

Por lo pronto, el gobierno de Uruguay recibió el pedido para extraditar al sindicalista y a su mujer luego de que les fueran decomisados US$6.000.000 en efectivo en seis cajas fuertes.

Se espera que la próxima semana el juzgado de Crimen Organizado cite a una audiencia para analizar de manera formal la solicitud.

En caso de que Balcedo acepte la extradición para enfrentar a la justicia de su país, la entrega a las autoridades argentinas se haría de manera rápida, una vez que el juez lo decrete, explicaron fuentes cercanas al proceso.

Sin embargo, si rechazan la extradición, el sindicalista y su esposa tendrían al menos dos instancias judiciales adicionales a las cuales podrían recurrir y el proceso dilataría meses y eventualmente hasta un año.

Como parte de las investigaciones, autoridades uruguayas encontraron el 18/01 6 cajas fuertes en bancos de plaza en Montevideo y en el departamento de Maldonado (este), con seis millones de dólares, considerado el mayor decomiso en efectivo en la historia del país.

La pareja fue detenida en su lujosa chacra, en el balneario de Playa Verde (Maldonado). En el lugar, en el que vivían con sus tres hijos menores, había incluso un zoológico privado y más de una decena de autos deportivos de alta gama.

Durante la detención, la policía incautó además armas de fuego, US$500.000 en efectivo, así como documentos y joyas.

Al momento de justificar la intervención, Kreplak destacó “el grado de dependencia o bien de confianza de los miembros del Secretariado Nacional (del gremio)” respecto de Balcedo. Y transcribió el contenido de algunas escuchas telefónicas donde se habla de borrar pruebas.

Andrea: “(…) Che, escuchame, Dieguito, te hago una pregunta… mirá que el contador me dijo que borres todo, todo, todo… o sea que si me decís que mandaste algo alguna vez, me lo vas a tener que mandar todo de vuelta”.

Diego: “Bueno, ‘ta perfecto”.

Andrea: “ Escuchame, ¿vos no te bajaste Telegram?”.

Diego: “ No, ahí me lo bajo… Está heavy el tema, ¿no?”.

Andrea: “Sí”.

Diego: “¿Qué hay que hacer hoy?”.

Andrea: “ Hoy no hay nada, me dijo que hoy no hay pagos, que no hay nada, que hoy tengo que armar todo, para sacar todo de acá”.

(…)

Andrea: “ Hoy no se hace nada, tengo que limpiar todo acá”.

(…)

La decisión ahora está en manos de los uruguayos. El traslado del sindicalista solicitado por la Argentina deberá esperar debido a que la justicia uruguaya decidió iniciar una causa por lavado de activos que involucra a Balcedo.