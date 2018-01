Para habilitar la feria judicial por las apelaciones de Cristina y Timerman

Los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci destacaron que los procesamientos no son temas para tratar durante la feria y que los pedidos de excarcelaciones de quienes están detenidos se pueden tratar aparte.

En tanto, este lunes 29/01 pidieron sus excarcelaciones a la Cámara Federal el dirigente social Luis D'Elía, el dirigente de la comunidad iraní en el país Jorge Khalil y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

El juez federal Claudio Bonadio dictó en diciembre pasado los procesamientos de Cristina Kirchner, Timerman, Zannini, D'Elía, Khalil, Esteche, del ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, de la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, del ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, del diputado nacional Andrés Larroque, del ex vicecanciller Eduardo Zuain y del agente de inteligencia Alan Bogado.

Los procesamientos fueron dictados por los delitos de traición a la patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional y ordenó las detenciones de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Carlos Zannini, Luis D'Elía, Yusuf Khalil, Fernando Esteche. En el caso de la ex presidente pidió el desafuero al Senado porque tiene inmunidad de arresto por ser legisladora nacional y en el de Timerman su detención domiciliaria por su estado de salud.

A fin de año, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y las detenciones pero revocó el delito de traición a la patria y sumó el de abuso de autoridad.

Durante la feria judicial, Timerman fue excarcelado para poder hacer su tratamiento médico contra el cáncer en USA, luego de que ese país le negara el ingreso por su prisión preventiva, y las defensas le pidieron a Casación que habilite la feria judicial para tratar sus procesamientos.

Los camaristas rechazaron todos los reclamos. "No corresponde habilitar la feria judicial en este expediente. Menos aún en relación a Timerman, quien con posterioridad a esa decisión fue excarcelado por 'razones humanitarias'” argumentaron lo camaristas al desestimar los reclamos de los procesados.

Pero los jueces Riggi y Catucci señalaron que las apelaciones a los procesamientos se dirigen contra un tema ajeno a aquellos excepcionales de feria y agregaron que las detenciones cuentan con un instituto específico para cuestionarlas. De hecho, Casación tiene para resolver un pedido de libertad de Zannini.

Por su parte, la magistrada Ledesma señaló que solo se debe habilitar la feria para tratar los pedidos vinculados a las excarcelaciones. Así, los procesamientos quedarán para ser resueltos cuando regrese la actividad judicial.

El juez Bonadio ya dio los pasos para que el caso vaya a juicio oral respecto de quienes tienen los procesamientos confirmados. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y los familiares de víctimas del atentado a la AMIA -que actúan como querellantes en la causa- ya hicieron sus pedidos de elevación a juicio. La semana que viene lo hará el fiscal federal Eduardo Taiano.

Las defensas de D'Elía, Khalil y Esteche se presentaron este lunes 29/01 frente a la sala de feria de la Cámara Federal para fundamentar sus pedidos de libertad. D'Elía solicitó su arresto domiciliario por cuestiones de salud e invocó la nulidad de toda la causa porque señaló que Bonadio tiene la jubilación otorgada y por lo tanto no es más magistrado.

Por su parte, Khalil y Esteche señalaron que tienen arraigo y que se revocó el delito más grave que es el de traición a la patria.

Los pedidos de libertad deben ser resueltos por los camaristas Martín Irurzun -quien en diciembre confirmó los procesamientos y las detenciones- y Marcelo Lucini, juez de la Cámara del Crimen que fue convocado para resolver los planteos.

La decisión, sin embargo, no fue unánime, y en su voto minoritario, Ledesma había propuesto habilitar la feria porque se encuentra en discusión una cuestión de libertad, como resaltaron los abogados de la defensa. El resto de los camaristas, sin embargo, entendió que se trata de una cuestión ajena a aquellos excepcionales de feria.

Por su parte, la ex presidenta Kirchner permanece en libertad por tener fueros parlamentarios como senadora.