Mar del Plata, una prueba para el liderazgo de Vidal

Con la excepción del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal es la dirigente política más importante de Cambiemos. Y su carisma arrasa con Horacio Rodríguez Larreta, su ex promotor que sufre un 'amesetamiento' de su performance política, por decisión de Macri.

Pero el liderazgo de Vidal es puesto a prueba con intensidad en la difícil coyuntura que enfrenta Cambiemos en general, y el PRO en particular.

La demostración más concreta de la crisis consiste en que muchos ya no ocultan la posibilidad de que Vidal sea candidata presidencial en 2019 ante un eventual autoapartamiento de Macri, si es que los números no le son tan favorables como él desearía.

Pero hay diversos desafíos por delante para Vidal, varios de ellos desde la 'propia tropa' que es Cambiemos en Provincia de Buenos Aires.

Por ejemplo, lo que suceda en Mar del Plata.

El radical Maximiliano Abad y el senador provincial Franco Bagnato creían que la herencia de Carlos Arroyo era para ellos o para Vilma Baragiola -quien encabezó la lista de concejales en 2017-. Pero, tal como lo señaló el 27/12/2017 la web Informe Político, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió privilegiar al diputado nacional Guillermo Montenegro, según elaboraron los operadores de Vidal, el presidente de Diputados, Manuel Mosca; y el ministro de Gobierno, Federico Salvai.

Entonces, el intendente Arroyo se 'pintó la cara', aunque por ahora es una batalla con buenos modales. Arroyo ya se encuentra desempolvando su partido vecinalista, por el que fue concejal, si no le dan cabida en PRO/Cambiemos.

Arroyo no encuentra motivos para su proscripción: "Yo creo que estoy cumpliendo. Sigo viviendo en la misma casa, tengo el mismo auto, uso las mismas pilchas, hago los mandados. El tema de la policía está funcionando bien. Nos falta el tema del hospital. Estamos metiéndole al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias camas para convertirlo en un hospital, lo que le permitirá a Mar del Plata entrar en la coparticipación que brinda Provincia para temas de salud".

Y Arroyo especula con su enfrentamiento con el empresario español afincado en Mar del Plata, Florencio Aldrey Iglesias, 'el patrón' de la ciudad.

La decisión de Vidal contraria a Arroyo es anterior a su ira cuando él aseguró que había que "mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que inviertan Mar del Plata". Más bien las declaraciones del intendente fueron una consecuencia de su mal vínculo con la gobernadora, quien entonces exhibió como su apuesta al ex fiscal, ex juez y ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, hoy diputado nacional Guillermo Montenegro.

Debe recordarse que Montenegro también fue embajador en Uruguay, una designación-castigo que le impuso Mauricio Macri, de donde lo rescató Vidal.

“Esto no es un capricho personal, es una decisión consensuada. Está hablada con Peña, Vidal y todos los principales armadores del Pro”, dicen los de Montenegro.

Antes de su presente junto al mar, Montenegro soñaba con desplazar a Gustavo Posse de la intendencia de San Isidro pero él nunca alcanzó el volumen suficiente. Además, en aquellos días Posse era aliado de Sergio Massa, en el Frente Renovador. Hoy día él integra Cambiemos, igual que Montenegro.

Montenegro nació en Mar del Plata y estudió en el Instituto Peralta Ramos. Sin embargo, se mudó a Ciudad de Buenos Aires para estudiar Derecho (la UBA) y hasta ahora no había regresado a Mar del Plata.

Es importante que Vidal exhiba su autoridad política en el territorio bonaerense, pero precisamente por ese motivo no faltan quienes siguen con extrema curiosidad la evolución de la pulseada con Arroyo, y eso trasciende a Mar del Plata.