D’Elía no sale: La sala de feria le negó la domiciliaria

La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió finalmente esta mañana (30/1) rechazar un recurso de apelación presentado por la defensa de Luis D'Elía respecto del pedido de prisión domiciliaria, y seguirá detenido en el penal de Ezeiza.

Según el fallo, “el recurrente no consigue demostrar el vicio jurídico que alega ni se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la denegatoria de la excarcelación del procesado, razón por la cual queda en evidencia la ausencia de fundamentación del recurso interpuesto”. Y agrega: “no corresponde la intervención de esta cámara como tribunal intermedio, tal como lo estableciera el Alto Tribunal en el fallo “Di Nuncio” citado”.

Según el diario 'Página/12', en el Servicio Penitenciario preferían que el dirigente de Miles se vaya a su casa con la domiciliaria porque tiene colocados varios stents, lo que combinado con una diabetes aguda plantea serios riesgos, en especial de noche.

Existían dudas sobre el desenlace del pedido de D'Elía porque la Cámara de Casación (también en su composición de feria) rechazó tratar el procesamiento y la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman en la causa por el Memorándum.

Ninguno de los dos está en la cárcel y, por lo tanto, los magistrados consideraron que la cuestión no es urgente. En cambio, es muy posible que resuelvan sobre la libertad de Carlos Zannini en ese mismo expediente. El ex secretario de Legal y Técnica no tiene ninguna otra causa, no presenta riesgo de fuga ni de entorpecimiento de una investigación que el propio juez Claudio Bonadio dio por cerrada.

La excarcelación de Carlos Zannini ya fue rechazada por la Cámara Federal pero su abogado, Mariano Fragueiro Frías, espera que en las próximas 48 horas la Casación resuelva su situación. Los magistrados de ese tribunal no habilitaron la feria para tratar el procesamiento y la prisión preventiva en la causa del Memorándum, pero sí tratarían la excarcelación de Zannini.

En efecto, el diario 'Clarín' adelantó este domingo que el ex secretario de Legal y Técnica saldrá en libertad en los próximos días.

En el caso de D'Elía no era una excarcelación, que ya fue denegada, sino un pedido de prisión domiciliaria por su situación de salud. En la actualidad, en Ezeiza no hay controles durante la noche, momentos en que se producen los picos de glucemia de D'Elía. Además, es norma en ese penal que no se permite a los internos suministrarse ellos mismos la insulina.