Empezaron 48 horas decisivas para la libertad de otro preso K: Zannini

Muchos rumores alrededor de la posible liberación de Carlos Zannini, que seguiría los pasos de Amado Boudou. Si bien las apelaciones presentadas por los acusados en la causa por el Pacto con Irán fueron rechazadas por los jueces Riggi y Catucci, en el caso de Carlos Zannini Casación aún debe decidir. Los magistrados de ese tribunal no habilitaron la feria para tratar el procesamiento y la prisión preventiva en la causa del Memorándum, pero sí tratarían la excarcelación de Zannini. La razón sería que el ex secretario de Legal y Técnica no tiene otras causas, no presenta riesgo de fuga ni de entorpecimiento de una investigación, que son los argumentos usuales para las preventivas. La definición podría ocurrir antes de que termine la feria.

Por Urgente 24 Martes 30 de enero de 2018 9:15 hs Compartí esta nota Imprimir