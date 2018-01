Gallinero opositor venezolano en Miami (Maduro feliz)

El periodista y escritor peruano Jaime Bayly expulsó a su colega venezolano Rafael Poleo de su programa luego que su invitado dijera que el dirigente chavista Jorge Rodríguez es un hombre culto.

La entrevista, que se tornó acalorada poco antes de llegar a su final, terminó ante de lo previsto luego que Poleo le ordenó a Bayly que se callara y el periodista peruano diera la entrevista por terminada.

El periodista peruano, permanente críticos del chavismo, se mostró molesto por la insistencia de Poleo en deslizar adjetivos favorables para describir a los hombres claves del régimen chavista.

Una vez terminada la entrevista, y a modo de explicación, Bayly dijo que describir a Jorge Rodríguez como un hombre culto, conociéndose la responsabilidad que él tiene en la gran tragedia por la que atraviesan los venezolanos, es como alabar a Adolfo Hitler por haber sido un vegetariano.

Jorge Jesús Rodríguez Gómez es un médico psiquiatra actual Ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, ex presidente de la Junta Nacional Electoral, ex alcalde de Caracas y ex vicepresidente de Hugo Chávez Frías.

-----

Estuvo infortunado bayly en la trampa que me tendio esta noche en su programa. Tuvo que suspender el programa cuando no le funciono el factor sorpresa. Porque m sorprendio -confieso- que me insultara cuando minutos antes me habia abrumado con sus elogios. — Rafael Poleo (@PoleoRafael) 30 de enero de 2018

Amigos comunes me explican que Bayly necesitaba montar un escandalo porque su rating esta en el suelo. Otros, que se le van los tapones cuando no esta medicado. Yo digo que esta en la nomina. — Rafael Poleo (@PoleoRafael) 30 de enero de 2018

Bayly me dejo loco. Por fin , ?soy agente de Maduro o soy agente de la CIA? — Rafael Poleo (@PoleoRafael) 30 de enero de 2018

Voy a decir algo chocante y seguramente muchos de Ustedes querrán abandonarme y con razón, pero no me lo puedo callar: entre Bayly y Poleo se encuentra el eterno latinoamericano, su forma pura. — Erik Del Bufalo (@ekbufalo) 30 de enero de 2018

Ver al periodista Jaime Bayly



Enfrentar al socio de Henry Ramos Allup el viejo Rafael Poleo por defender a la rata de Jorge Rodriguez del PSUV no tiene precio.



Para todo lo demás Master Card pic.twitter.com/wYZFqm3lPg — Anthony Daquin (@AnthonyDaquin) 30 de enero de 2018

Lo conducta de @PoleoRafael en el programa @BaylyTVOficial1 es una clara evidencia de que la MUD es igual al PSUV.



Y se escribe así: MUD = PSUV.



Gracias Bayly por quitar caretas y mostrar lo qué hay detrás de estos tarifados de la izquierda. — Eduardo Bittar (@EDUARDO_BITTAR) 30 de enero de 2018

-----

Rafael David Poleo Isava, director-propietario de la revista semanal Zeta, el diario El Nuevo País y el portal de noticias Enpaiszeta.com/ escribe en la prensa venezolana desde 1958, y fue diputado y senador por el partido Acción Democrática, y secretario político nacional de ese partido.

Poleo estuvo exiliado en 1983 por sus publicaciones sobre una conspiración cívico-militar que terminó con la destitución del Ministro de la Defensa, y en 1991 por publicar informaciones sobre la corrupción en el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Desde 2009 vive bajo asilo político en Florida​ con orden de aprehensión en Venezuela por un comentario hecho en Globovisión dentro del programa "Aló, ciudadano". Él dijo: "Estoy preocupado porque (Hugo) Chávez puede terminar sus días como Mussolini, colgado con la cabeza para abajo".

Jaime Bayly Letts es un escritor, presentador y periodista peruano desde 1983, con un estilo irreverente e incisivo.

Desde la TV, él​ apoyó a Mario Vargas Llosa en su candidatura presidencial en 1990, en 2001 defendió el voto en blanco (ni Alejandro Toledo ni Alan García), en 2006 rechazó a Ollanta Humala, fue clave en el triunfo de Susana Villarán para la alcaldía de Lima, y en las campañas presidenciales de 2011 y 2016, apoyó abiertamente a Keiko Fujimori.

A fines de 2013, él reveló que padecía de un tumor canceroso inoperable al cerebro.