Abogado inglés lleva el caso de Lula a la ONU

Contratado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para defenderlo en cortes internacionales, el abogado británico Geoffrey Robertson dice que el sistema judicial brasileño es "arcaico" e impide que Lula tenga un juicio "justo" ante las acciones criminales a las que responde.

Ya el The New York Times había advertido que los cargos por los que Lula es condenado, en USA no ameritaría ni el inicio de un expediente.

En el texto, de 10 carillas, ya remitido a la Comisión de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), Robertson manifestó las irregularidades que observó durante el juicio de 2da. instancia que condenó a Lula a 12 años y 1 mes de prisión.

Robertson afirmó que es "extraño y sorprendente" haber encontrado al procurador regional de la República [Maurício Gerum] sentado al lado del juez [camarista-presidente de la 8va. Clase del TRF-4, Leandro Paulsen].

"Muestra fotograficamente el sesgo de la Corte", según el australiano/británico. "Nadie estaba oyendo la defensa, pues los jueces ya tenían sus votos escritos, nada de lo que pudiera decirse tendría algún efecto, es un ejemplo de cómo el proceso legal en Brasil es sorprendente para los visitantes".

Geoffrey Ronald Robertson es un abogado especializado en derechos humanos, con la doble ciudadanía de Australia y Reino Unido, profesor en Queen Mary College, Universidad de Londres; y autor de varios libros incluyendo "Crímenes contra la Humanidad".

Ganador de una beca Rhodes para estudiar en Oxford, ya egresado él fue fundador y director del Doughty Street Chambers, bufete especializado en la defensa de los derechos civiles y humanos.

Él trabajó con la organización Human Rights Watch en el juicio contra Augusto Pinochet, actuó como abogado del Antiguan Royal Commission difundiendo el tráfico de armas del cártel de Medellín, y estuvo en el inicio del juzgamiento de Saddam Hussein. También representó al escritor condenado por el Islam fundamentalista, Salman Rushdie, y fue juez de apelación ante el Tribunal Especial de Naciones Unidas para los crímenes de guerra en Sierra Leona.

Durante 20 años, Robertson protagonizó un programa de TV en Australia, invitando a personas a debatir cuestiones contemporáneas asumiendo distintas identidades en situaciones hipotéticas.