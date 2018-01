Vidal 2019: ¿Desmentir es instalar?

El primero que opinó sobre la candidatura de Vidal 2019 fue Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gabinete porteño dio su versión sobre lo que le parece más coherente, aunque no descartó la posibilidad. Ocurre que siendo una de las patas de la mesa chica de la Casa Rosada no cuenta con el pulgar para arriba de Mauricio Macri, dado que también pretende ser presidente de la Nación, por lo que apuntaría a una interna en Cambiemos (si así sigue siendo en un futuro) cuando Macri ya no pueda ser reelecto:

"Hoy lo más natural sería que Macri, Vidal y yo vayamos por la reelección. Una gestión, para poder hacer una diferencia, lleva tiempo. Pero no lo planteamos, no es tema todavía, pero sería lógico. Todos los análisis políticos llevan a eso, me encanta el trabajo que hago y en la ciudad tenemos muchos programas que estarán terminados para el fin de este mandato y otros que no. Hay mucho para hacer", definió al diario La Nación durante el Foro Económico Mundial en Davos.

Quien sí salió a frenar los rumores y a desmentir directamente la posibilidad de Vidal 2019 fue su jefe de Gabinete Federico Salvai, marido de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, ambos amigos íntimos de la gobernadora: "No veo esa posibilidad. Tampoco veo que en los próximos meses Mauricio y María Eugenia hablen de su futuro político, ni de un escenario electoral. Hay que entender que éste es un año para trabajar las 24 horas de la manera más rápida posible a diciembre", descató en diálogo para El Cronista.

Luego le tocó el turno a la conductora Mirtha Legrand, quien se define como una gran operadora mediática para que Mauricio Macri llegue al poder.

Durante la mesa del sábado (27/01), el periodista Luis Novaresio disparó en medio de un ping-pong de preguntas y respuestas:

-Te vuelve a llamar Macri y te pregunta: '¿voy yo o María Eugenia?'... ¿Qué le decís?

"María Eugenia, porque es una mujer dulce pero tenaz. Me gusta mucho la gobernación que está haciendo", respondió ella.

"No vamos bien, hay muchas quejas", arremetió, contra el presidente.

Macri no vive su mejor momento en cuanto a imagen política y ya hay dentro de Cambiemos quienes barajan la posiblidad de pensar en un plan B.

Si bien suena algo catastrófico, faltando casi dos años de mandato, el PRO entiende que el peronismo se está uniendo para salir a la cancha en 2019 junto con Cristina si es necesario, en una gran interna donde participe ella, Massa, Randazzo y todo aquel que tenga propuestas seductoras y caja y espalda política para bancarlas.

Pero hay otro dato interesante durante estas semanas de rosca política entre Mar del Plata, el resto de la costa atlántica y Punta del Este: Vidal está tratando de desafiar a Cristina Fernández de Kirchner para que pelee en la provincia.

Para La Nación dijo: “¿Cristina? Y... Puede ser, pero ella ya se presentó una vez”.

Todavía falta mucho. Sin embargo, los espacios saben que es un año clave para dar el batacazo el próximo.

