12 hombres irrumpen en la Mina de Río Turbio y ahora está tomada

Doce empleados de la empresa estatal Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) tomaron la mina para expresar su rechazo a la decisión de reducir la planta de trabajadores por parte de la administración Cambiemos, a la cual pertenece la intervención de la compañía.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en la mira de la justicia por malversación de fondos durante la gestión anterior, busca recortar $ 1.000 millones de sus gastos. Para cumplir con la meta, la intervención a cargo de Omar Zeidán (Cambiemos), decidió avanzar con 500 despidos: ya se hicieron efectivos 215.

Los cuatro gremios involucrados mantenían paralizadas las actividades en el yacimiento, pero el conflicto se potenció este lunes 30/01 cuando doce manifestantes sortearon los controles y lograron ingresar a la mina, consolidando la toma.

Desde la empresa enviaron 400 telegramas de despidos que impactaron de manera negativa en las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, cuya economía gira en torno a la empresa de carbón. La empresa emplea a unas 2.700 personas con sueldos de ente $40.000 y $10.000.

La intervención afirma que pese a los telegramas, los que lo recibieron pueden acogerse al retiro voluntario, que aceptaron unas 300 personas.

"La planta de personal entre 2011-2015 se duplicó -cuanto menos-, o se sobredimensionó, llegando a poco más de 3.000 agentes pero no por razones de producción, sino más bien por fines electorales. Le sirvió a Atanasio Pérez Osuna (actual intendente y ex interventor de YCRT), para ganar la intendencia pero no a YCRT ni a los habitantes ni trabajadores de la Cuenca Carbonífera", sostiene la disposición 14/18 con la que se procedió a realizar los despidos.

El objetivo de la intervención de YCRT es reducir el gasto de la empresa. El Presupuesto del año en curso que se aprobó en el Congreso le otorga $ 3.435 millones, casi 800 millones menos que en 2017. Según las autoridades de la empresa minera, la suma de dinero no alcanza para cubrir los sueldos y jubilaciones, que en 2017 demandaron poco más de $ 3.800 millones.

Zeidán dijo que "no se van a retrotraer los telegramas" y que la medida busca resolver "el enorme déficit que tiene YCRT, nos vimos forzados a tomar una serie de medidas que no son agradables, que jamas hubiéramos querido tomar, pero que resultan inevitables".