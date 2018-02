Nuevas series y temporadas de Merlí, Legion y Queer Eye llegan a Netflix

Este es el listado de algunas de las series, películas y documentales que suma Netflix en febrero de 2018.

Series:

1/02

Brooklyn Nine-Nine (Temporada 4): Esta comedia sigue de cerca a las personas y los casos de una estación policial en Brooklyn, lejos del peligro y de las dificultades de Manhattan.

Un lobo adolescente (Temporada 6, parte 1): La mordida de un animal transforma a un chico en hombre lobo. De la noche a la mañana se convierte en un atleta que atrae a las chicas, pero no todo es perfecto.

2/02

Altered Carbon (Temporada 1): Serie exclusiva de Netflix basada en la homónima novela de ciencia ficción escrita por Richard K. Morgan. Ambientada en un futuro distópico, donde se explora qué es lo que sucede cuando la mente humana puede ser almacenada digitalmente y descargada en nuevos cuerpos.

7/02

Queer Eye (Temporada 1): El programa ganador de premios Emmy regresa con nuevo equipo y misiones de lo más difíciles. Ya es hora de que vuelva el glamour a EE.UU., un episodio por vez.

13/02

Riverdale (Temporada 1): Al mismo tiempo que un nuevo año escolar da comienzo, la ciudad de Riverdale aún está reponiéndose de la trágica muerte reciente de Jason Blossom. Por otro lado, durante el verano Archie Andrews (K.J. Apa) se ha dado cuenta de que quiere ser músico.

14/02

Legion (temporada 1): Basada en el personaje de los cómics de X-Men David Haller (Dan Stevens), que fue diagnosticado de esquizofrenia cuando era un niño y que se encuentra en una institución mental. Su rutina en un hospital psiquiátrico cambia con la llegada de una nueva paciente llamada Syd (Rachel Keller), que desencadena el descubrimiento de que las voces y visiones que tiene pueden ser reales.

15/02

Re:Mind (Temporada 1): Once alumnos de una escuela secundaria se despiertan, retenidos en un gran comedor. Mientras temen por sus vidas, cuestionan un motivo de este extraño acto. Quieren saber quién los secuestró y por qué. Ahora, el miedo a un futuro incierto es más de lo que pueden soportar.

Merlí (temporada 3): La última temporada de la serie catalana, sigue contando con el profesor de filosofía más polémico de Barcelona con sus historias que inspiran a sus alumnos.

16/02

Prima Squadra: Juventus (Temporada 1): Esta serie original de Netflix explora en profundidad a la Juventus FC, desde sus superestrellas a las nuevas promesas que esperan dejar huella en este legendario equipo de fútbol.

Everything Sucks! (Temporada 1): En esta película sobre volverse adultos ambientada en Oregón de 1996, dos grupos escolares de inadaptados, el club de video y el de teatro, se enfrentan.

20/02

The Frankenstein Chronicles (Temporada 1): La serie es una versión reimaginada de la historia de Frankenstein, que ahora se sitúa en el Londres del s.XIX.

23/02

Marseille (Temporada 2): El alcalde de Marsella se prepara para ceder las riendas a su protegido cuando estalla una guerra inesperada por el control de la ciudad.

Seven Seconds (Temporada 1): Serie original de Netflix. La muerte de un niño afroamericano de 15 años en Jersey City suscita un encubrimiento policial y una búsqueda desesperada de la verdad.

Películas:

1/02

Foxcatcher: El ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas, Mark Schultz (Channing Tatum, Magic Mike) vive en Wisconsin, en la oscuridad y pobreza, cuando lo invita el rico heredero John du Pont (Steve Carell, Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso) a su lujosa finca para formar un equipo para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

Corazones de Hierro: Abril de 1945. A medida de que los Aliados hacen su último esfuerzo en el Campo de Operaciones Europeo, un aguerrido sargento llamado Wardaddy (Brad Pitt) envía un tanque Sherman, junto con su tripulación de cinco hombres, a una misión mortal tras las líneas enemigas. Superados en número y armamento, Wardaddy y sus hombres enfrentan enormes obstáculos en sus heroicos intentos para golpear el corazón de la Alemania Nazi.

Guardianes de la galaxia: En un intento desesperado por mantener un arma poderosa lejos de los villanos Thanos, Ronan y Loki, los Guardianes deberán emprender un viaje a través de la galaxia.

El año más violento: La película se ambienta en Nueva York en 1981, el año más violento, según las estadísticas, de la historia de la ciudad. En ese contexto, un inmigrante y su familia intentan sacar adelante su negocio mientras la violencia y la corrupción amenazan con destruir todo lo que han logrado hasta ese momento.

6/02

Sharknado 5: Aletamiento global: En esta nueva aventura, Fin Shepard (Ian Ziering) y su esposa April (Tara Reid) se toman esta nueva misión como algo personal cuando el más joven de sus hijos queda atrapado en un “viajenado” y transportado por todo el mundo.

9/02

Cuando nos conocimos: Noah se transporta al pasado en una cabina de fotos mágica y revive una y otra vez la noche en la que conoció a Avery para intentar convencerla de enamorarse de él.

11/02

El Rey del Once: Película de Argentina. Después de pasar la mayor parte de su vida adulta en Nueva York, un afable economista vuelve a Buenos Aires e intenta reconectar con su distanciado padre.

13/02

Steve Jobs: Centrándose en los tres puntos cruciales de su carrera, esta película biográfica muestra las debilidades humanas y la audacia visionaria del creador del Mac.

16/02

Y nadie más que tú: Luego de que le diagnosticaran cáncer, Abbie se embarca en una misión divertida: encontrarle un nuevo amor a Sam, su prometido y mejor amigo desde la infancia.

19/02

FullMetal Alchemist: Después de sufrir lesiones físicas, los hermanos Edward y Alphonse luchan contra fuerzas malvadas para recuperar sus cuerpos en esta historia sobrenatural.

23/02

Mudo: En un futuro cercano, en Berlín, un hombre mudo con un pasado violento deberá enfrentarse al hampa mientras busca a su novia desaparecida.

25/02

Verónica: Una solitaria psicóloga acepta tratar a una paciente en su remota cabaña. Allí ambas pondrán a prueba los límites de la otra.

27/02

La chica danesa: Dinamarca, años 20. Un matrimonio de artistas emprende un viaje de amor incondicional cuando el marido anuncia que desea vivir siendo mujer.

