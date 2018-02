Renunció el cuñado de Jorge Triaca a la dirección del BICE

A pesar de que la medida no lo alcanza técnicamente por no estar casados, Ernesto Martí Reta, pareja de Mariana Triaca, renunció este miércoles 31/01 a la dirección del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Según informaron a La Nación, la posición dejada vacante, en un principio, no será reemplazada por otra persona hasta tanto el Banco culmine su reorganización interna fruto del traspaso de las empresas vinculadas.Ya son 6 los familiares directos de funcionarios que abandonaron sus cargos,contando al cuñado de Triaca. Por un lado, las 2 hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca (Mariana y Lorena Triaca) y los otros 3 funcionarios que renunciaron antes de que sea oficial el decreto son Matías Santos, hijo de Gustavo, ministro de Turismo; Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que era el presidente de ARSAT, y Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña .

