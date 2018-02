‘Bebote’ contra los Moyano: "Lavan activos y perjudican a Independiente"

Pablo ‘Bebote’ Álvarez, líder de la barra brava de Independiente, rompió el silencio desde la cárcel y acusó a Pablo y Hugo Moyano de amenazar al entrenador Ariel Holan. En un reportaje que concedió al periodista Gustavo Grabia para el programa No Todo Pasa que se emite por el canal de cable TyC Sports, ‘Bebote’ Álvarez, disparó que “la amenaza (a Holan) fue la apretada de los Moyano: si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él por financiar a la barrabrava e iban a arruinar su carrera. La amenaza fue de los Moyano, junto con (Juan Manuel, titular de la Aprevide) Lugones y (Cristian, Ministro de Seguridad bonaerense) Ritondo. Habrá que preguntarle a él por qué volvió al club, eso yo no lo sé”.

‘Bebote’ Álvarez y el ex vicepresidente del ‘Rojo’, Noray Nakis, y otros seis integrantes de la hinchada fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar a jugadores del equipo para no agredirlos.

Con respecto a la investigación por asociación ilícita, el juez Gabriel Vitale consideró que había elementos para procesar con prisión preventiva a Nakis, Álvarez, Damián Lanagaronne, Adrián Bertone, Adrián García, César Godoy, Ariel Romero y Roberto Petrov, alias “Polaco”, ex chofer de Pablo Moyano.

Pablo Álvarez está detenido desde el 27 de octubre pasado, cuando se entregó a la Justicia luego de pasar tres días prófugo. Los cargos que cayeron sobre él en ese momento eran por privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas, tras haber abordado el vehículo de Holan y su ayudante. Se sospecha que el club le pagaba la cuota social a la barra para blanquear ese dinero alterando los sistemas informáticos.

Noray Nakis fue detenido la madrugada del 30 de noviembre acusado de integrar una “asociación ilícita” presuntamente liderada por el barrabrava Pablo ‘Bebote’ Álvarez.

Desde la cárcel, ‘Bebote’ Álvarez apuntó a qué “todo lo que hicimos en el club fue autorizado por Moyano, que me había pedido que echara a Cantero (Javier Cantero, ex presidente del club)” y agregó que “Moyano me manejaba a mí y decidía todo lo que hacía la barra”. Por otro lado, el barra del ‘Rojo’ adelantó que “voy a ser presidente de Independiente” y lanzó que “hubo fraude de Moyano en las últimas elecciones”.

Por consiguiente, Álvarez reveló que “Camioneros nos pagaba 1.200 carnets” y pidió que “Pablo Moyano esté al lado de mi celda. Acá va a tener que arrodillarse y pedir perdón por todo esto que me hizo”. Y enfatizó que “nos sobrefacturaban los viajes de la barra para que Pablo Moyano se quede con plata” y añadió que “contra Flamengo en Avellaneda, Camioneros revendió entradas”.

Finalmente, Pablo Álvarez comentó que “los Moyano traían jugadores lesionados y los hacían pasar por sanos” y disparó que “Moyano y Montaña armaron dos hinchadas para debilitar a Cantero”, y subrayó que “los Moyano lavan activos y perjudican a Independiente”.