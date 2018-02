17F: Macrismo cree que hay “debilidad” de la CGT y convoca a difícil marcha

¿Puede repetirse el 8N con Mauricio Macri en su peor momento y más aumentos de precios y tarifas? Todos sabemos lo importante que son para el Gobierno actual las redes sociales, por eso este nuevo año (no electoral) están “a full” con el objetivo de que el Presidente Macri vuelva a ser “querido” por la gente, porque las últimas encuestas no lo han favorecido tanto. Este miércoles 31/01 y después de que Camioneros convocara a una marcha el 22/02, los trolls de las redes iniciaron un llamado (por segunda vez) para marchar a favor del macrismo, que esta vez, esperan que se les dé. El hashtag #17F chocaba con el de #CGT. Las menciones y comentarios iban y venían, no sólo por parte de los trolls, sino de los cientos de usuarios que incluso cayeron en discusiones sobre la marcha y la posición de La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), institución que a juicio del Gobierno, está debilitada. Todos sabemos lo importante que son para el Gobierno actual las redes sociales, por eso este nuevo año (no electoral) están “a full” con el objetivo de que el Presidente Macri vuelva a ser “querido” por la gente, porque las últimas encuestas no lo han favorecido tanto. Este miércoles 31/01 y después de que Camioneros convocara a una marcha el 22/02, los trolls de las redes iniciaron un llamado (por segunda vez) para marchar a favor del macrismo, que esta vez, esperan que se les dé. El hashtag #17F chocaba con el de #CGT. Las menciones y comentarios iban y venían, no sólo por parte de los trolls, sino de los cientos de usuarios que incluso cayeron en discusiones sobre la marcha y la posición de La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), institución que a juicio del Gobierno, está debilitada.

Por Urgente 24 Miércoles 31 de enero de 2018 21:32 hs Compartí esta nota Imprimir